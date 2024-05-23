「逆境少年計畫」委由民間辦理 新北民代憂無法追蹤

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新北市議會今審議墊付案，針對衛福部補助新北市政府辦理「今年度逆境少年及家庭支持服務計畫」市庫墊付106萬元，民進黨新北市議員林銘仁質疑計畫委外由6民間團體辦理，為何不由社會局專人負責？如何掌握追蹤？社會局長李美珍回應，都有做統計追蹤，要求回報年終成效。

林銘仁並詢問，去年底土城發生割頸案，社會局有無配合教育局輔導偏差少年？李美珍回應，涉案少年從少觀所出來，是觀護人服務個案，由少年事件處理法，社會局主要是聚焦於輔導少年，找尋包括經濟、教育、法律輔助等就學就業問題。

民進黨新北市議員黃淑君則指出，根據警方統計，截至去年年底少年犯罪人數1489人，但去年輔導開案量18人，質疑開案量太低。社會局長李美珍表示，依據不同逆境少年屬性，會由各單位權責負責，犯罪會回到司法體系，社會局主要輔導尚未犯罪的少年。

李美珍表示，逆境少年分為司法矯治、偏差行為、失蹤等3類，社會局迄今共目前服務457人，去年輔導18位偏差少年，今年以輔導失蹤少年為主。

教育局長張明文表示，學校有輔導老師、法院有少年保護官輔導少年，司法與行政系統有平台，目前少觀所出來的少年教育局有轉銜計畫，系統會盯住每個孩子狀況。

國民黨新北市議員林國春則盼教育局結合警政單位，找回新北目前100多位中輟生。