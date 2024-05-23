日本重量級手工桿品牌Metal Factory發表2024新品 SF挖起桿與JF鐵桿打頭

來自日本神戶的重量級手工高球桿品牌-Metal Factory(神之鋼)，於在新竹再興球場舉行2024新品發表會，隆重向台灣球友們公開SF挖起桿與JF鐵桿，並搶先曝光將於今年下半年問世的A+木桿家族。其中SF挖起桿於年初導入，全新JF鐵桿則將於下個月正式上市。

Metal Factory神之鋼是由擁有60年歷史的日本朝日高爾夫（Asahi Golf）於2012年所創立的品牌，以「設計是性能發揮的重要環節」的品牌理念，打造出極具設計感且性能強悍的優質球具，其中A9球道木桿更於2018年獲得日本最具公信力的設計獎項Good Design Award。朝日高爾夫社長內本浩史表示，當初之所以將品牌命名為Metal Factory，是希望創造出來的產品，都能呈現出金屬的原始光澤，一如過往的柿木球桿的獨有木紋，感覺是有生命、有底蘊的。所以，Metal Factory的所有球具，除了性能外，外觀更散發出獨特的韻味與魅力。

朝日高爾夫（Asahi Golf）產品行銷部次長橋本貴紀介紹Metal Factory 2024新品。圖／業者提供

＠JF鐵桿：終極厚實打感的完美呈現

睽違兩年，Metal Factory神之鋼終於推出了新款鐵桿：JF。這是一款結合鍛造、研磨與CNC加工的凹背鐵桿，強調「終極厚實打感的完美呈現」，能讓你體會到何謂軟鐵舒適醇厚的曼妙手感。

在一貫Metal Factory風格的優美外觀底下，JF在性能上更是面面俱到。獨特的「重量控制背腔」構造，將桿頭每個部位都保留最合適的厚度，讓手感與性能兩者兼具。桿面中心位置最厚，能擴大甜蜜點並創造厚實且舒適的擊球手感。錘型高趾部區域的厚度則能在失擊時抑制桿面打開，在擊球瞬間更強而有力地將球擠壓而出。而背腔內以CNC加工銑削而出的波狀溝紋，則能擴大表面積，讓擊球瞬間的衝擊變得更溫潤舒適。其桿底設計也是大有文章。獨特軍刀桿底（Saber Sole）構造透過一定的厚度來將桿頭重量集中在底部，降低重心，更容易將球打高，避免打薄。而桿底前緣的月牙型裁切，能避免打厚，同時讓桿頭能夠更順暢地劃過草皮。

Metal Factory(神之鋼)2024新品發表會現場。圖／業者提供

如果仔細觀察，會發現JF鐵桿背腔底部與上緣都各有一道下切（under cut）溝槽。底部的下切溝槽能拉深桿頭重心，更容易起球、將球打高。上緣的下切溝槽則能最多移除掉2.5公克的重量配置到桿頭其他部位，實現最理想的重量配置與擊球性能。JF鐵桿的桿頭素材為S20C軟鐵，表層採鏡面黑塗裝，號數從5鐵（24度）到PW（45度），全程日本製造。

＠SF挖起桿：日本鍛造與CNC研磨的工藝結晶

以日本國產優質S25C碳鋼一體式精密鍛造，再透過CNC銑削來創造出最精準的重量、線條與角度，然後運用表層處理與髮絲紋，營造出帶點工業風的強悍卻優雅的迷人外觀。Metal Factory神之鋼睽違四年的最新挖起桿力作SF，絕對讓你一眼就愛上它。

當然，漂亮是第一印象，性能才是一支球桿最重要的內涵。Metal Factory的研發團隊在桿頭趾部以CNC銑削而出的「重量控制凹槽」（Weight Control Groove），來實現精準的重量與桿頭重心控制。一般說來，48、50、52、54度這些角度較小的挖起桿，會常用於全揮桿的進攻果嶺球，比方百碼上下的距離攻果嶺或距離較遠的劈起球。而56、58與60度這些角度較大的挖起桿，則會較常用在沙坑、高拋等需要較精細動作的短桿。角度不同，功用也不同，自然在桿頭重心位置、桿底研磨方式、反彈角甚至桿面溝槽形狀等，也都會有個別的設計。

所以，全新的SF系列挖起桿，便是利用獨特的「重量控制凹槽」來達到不同角度挖起桿的個別最佳性能。48到54度的挖起桿在桿背趾部以CNC精密銑削出三條溝槽，這能移除較多的重量，讓桿頭重心更往下，讓球更容易起飛且彈道穩定準確。而56到60度挖起桿的桿背趾部則僅有兩條溝槽，桿頭重心較靠上，這能優化擊球彈道與後旋一致性，避免球路竄得太高而失控。

在桿底部分，前緣採半月形研磨，避免吃土過深。而後緣、跟部與趾部的多面式研磨，讓你不管面對短草、粗草或沙坑各種不同球位，方正、關閉或打開桿面擊球，都能夠駕輕就熟，功能性更為出色。SF挖起桿規格選擇從48到60度，每2度一款。有鏡面黑與煙燻銅兩種不同桿頭塗裝，都是性感滿分！