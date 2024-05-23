《國際經濟》服務業需求旺 歐元區5月綜合PMI再攀高

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周四公布的一項調查初值數據顯示，在服務業旺盛需求的支撐下，歐元區商業活動在五月出現了今年以來的最快增速，而製造業也出現了復甦跡象。

由標普全球編制的漢堡商業銀行(HCOB)五月歐元區綜合PMI初值，從四月的51.7攀升至52.3，並且超過路透調查的52.0預期。

五月的讀數為連續第三個月高於50榮枯線水準。

相同的數據，德國為52.2，法國為49.1，歐元區以外的英國為52.8。

漢堡商業銀行首席經濟學家Cyrus de la Rubia表示，看起來已經很不錯，五月綜合PMI資料表明，歐元區經濟已連續三個月擴張，歐元區經濟正在進一步走強。

整體物價漲幅為自11月以來最慢。產出價格指數從53.7跌至52.5，這可能為歐洲央行的寬鬆政策開啟大門。

外界普遍預計，歐洲央行官員將在下個月初開會時，決議降息。

五月服務業的PMI指數穩定在4月53.3、近11個月高位，雖然低於調查預測的53.5。

由於需求上升，服務業新商業指數從52.8升至53.6，為近一年多來最高值。

製造業PMI從45.7躍升至47.4的15個月高點，遠高於路透社調查預測的46.2。衡量產出的指數顯示，從47.3上升至49.6。

未來產出指數從59.1升至60.1，創下自2022年2月以來的最高水準，顯示製造商預計情況將有所改善。