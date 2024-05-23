《光電股》元太與竹市府簽MOU 致力香山濕地生態復育行動

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【時報記者莊丙農台北報導】元太(8069)今日與新竹市政府簽署合作備忘錄（MOU），致力香山濕地、金城湖地區的自然生態復育，首波具體行動，元太將在智慧城市的系統夥伴漢晶、鈑金廠商興僑工業協力下，捐贈設立彩色戶外電子紙告示牌，電子紙看板將設置在香山濕地金城湖、賞蟹步道等遊客熱區，助力新竹市提升自導式管理量能，推廣環境生態的知識。

電子紙具備超低耗電的特性，元太以產品（Product）投入於社會環境，做為永續的解方。隨著永續目標從企業自身的節能、環保，逐漸擴展至守護整體生態環境，與社會共融的「生物多樣性」範疇，元太也積極採取具體行動投入生物棲地的復育，以電子紙低碳無光害的核心技術特性，對環境生物多樣性貢獻己力。

此次元太捐贈新竹市政府的5座電子紙看板，採用E Ink Kaleido 3 Outdoor彩色印刷電子紙技術，它是專為數位戶外廣告（Digital Out-of-Home, DOOH）看板應用所設計的彩色電子紙，具有4,096色，能顯示鮮明彩色圖像資訊與清晰的文字顯示效果，提供舒適不刺眼的彩色數位內容觀看體驗，顯示效果接近於彩色印刷的紙質看板。其操作溫度範圍介於-15度C至65度C之間，在天寒地凍或氣候炎熱地區，無需加裝昂貴的高耗能加熱或冷卻設備，也能正常運作，減少額外電力消耗。