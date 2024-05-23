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《汽車股》和泰旗下車美仕 瞄準汽車用品全球價值鏈

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【時報記者葉時安台北報導】天下雜誌5月份公布「2024天下兩千大企業調查」最新榜單，在服務業行業別中，和泰車(2207)和泰集團多數關係企業均榜上有名，而旗下負責汽車用品開發及銷售業務的「車美仕」，受惠於去年汽車總市場寫下近18年來新高，達到47.6萬台的水準，以2023年營收達成88.23億元的佳績，在兩千大企業中排名191名，首度進入前200強。

車美仕是豐田在台灣唯一授權的正廠用品公司，在2008年成為國瑞汽車Tier1供應商，配合國瑞整車輸出中東國家，2009年在台北港設立GCC PIO用品架裝工廠，提供多樣化的正廠用品安裝，採PIO生產管理，從汽車用品的商品設計、開發、銷售、售後保固等，致力於全方面整合車用電子零配件產業鏈發展。更因創新的商品開發經驗及優異經營實力，2012年吸引日本母廠TOYOTA投資入股，在日方資源優勢加入下，事業版圖擴及海外TOYOTA夥伴，業務開始拓展至日本、中東、東南亞、南非、北美、南美等市場，如今海外營收占比已高達3成。

近年來隨著汽車產業的重大變革及MaaS移動服務的快速發展，開啟電動化、智能化、聯網化等策略轉型，「建立Mobility生態系」成為車美仕的重要任務，目前台灣TOYOTA車輛搭載的車聯網系統平台、影音串流、OTA雲端更新等在地化聯網服務，都是由車美仕開發，以滿足車主需求。去年在桃園龜山全新落成的華亞新總部，設置了「智能製造中心、自主實驗室、IoV戰情中心、Smart Center智能客服中心」等硬體設施，專注於研發、生產、客戶及市場回應速度，朝向全球移動服務整合領導者的目標邁進。

車美仕2023年業務範疇中，影音及先進安全科技類產品占有8成比例，未來也將提供車主更多電子用品及車聯網選擇；海外業務拓展方面，將強化現地服務據點，以貼近區域客戶需求來布局。未來車美仕將積極提升整體品質及商品核心競爭力，吸引合作夥伴與優秀人才加入，成為國內外TOYOTA Group發展MaaS全新事業的助力。

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