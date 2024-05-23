民眾關注台鐵、高鐵票價調漲與否 新交長首度表態了

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國道客運將調漲票價，民眾關注台鐵、高鐵是否跟進，交通部長李孟諺上任後，今針對票價議題首度表態，他表示，高鐵去年營收狀況佳，未收到調漲訊息，台鐵則是「票價明顯偏低」，預計下半年提出漲價方案。針對前交通部長王國材放心不下的台鐵公司化後續營運，李孟諺說，台鐵安全列優先考量，要從「人、車、路」3大方面切入來努力。

台灣高鐵公司統計，去年運量及營收持續成長，全年旅運人次達7309萬人次，營收498億元，雙雙創下通車以來最高紀錄，且營收較111年度成長34.1％，稅前淨利達97.4億元。李孟諺指出，高鐵確實去年營運狀況相當不錯，目前交通部尚未收到高鐵公司提出欲調漲票價訊息。

李孟諺表示，台鐵票價29年未調整，部分票價看起來明顯偏低，以台北到板橋為例，區間單趟15元，比捷運25元、公車30元都低，但速度比捷運和公車都快，故應適度反映合理票價，可讓台鐵公司在經營上更有餘裕、力量及充足的資源，他強調「確實有適度調整的必要性」。

針對台鐵安全，李孟諺說明，安全一定要列為最優先考量，他喊話要以「人、車、路」3大領域切入，人包括訓練、素質及充足人力；車廂部分，行政院對台鐵有很大挹注，新車在未來幾年將陸續到位，台鐵部分支線也將更換新車廂，不僅可增加運量，也盼提升準點率，同時行控系統也要更新；路的方面，台鐵也推異物入侵預警系統，盼藉這些領域同步提升台鐵服務品質、安全性及準點率。

李孟諺提到，台鐵公司預計下半年提出調漲方案，後續將進入交通部審核程序，也會與行政院討論社會物價現況等考量因素再決定。

王國材曾交代要盯好台鐵公司後續營運狀況，李孟諺說，他已向台鐵公司董事長杜微預告「會每天跟你問安」，同時交通部也會給予台鐵公司最大支持，希望台鐵未來成立資產相關部門，透過附屬事業開發可挹注本業，提供同仁更好待遇，安全和服務也能提升。

李孟諺表示，最近雙子星大樓興建中，將近1棟將來屬於台鐵，1年預估有超過10億元收入，對台鐵的未來抱持樂觀、期待態度，觀察國外也是5至6成靠本業，其他靠副業，希望台鐵公司化後朝此方向努力。