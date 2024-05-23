《電零組》詮欣車用占比今年拚25% 營收將逐季成長

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【時報記者張漢綺台北報導】詮欣(6205)搶進汽車自動駕駛相關應用，成果逐漸顯現，詮欣董事長吳連溪表示，汽車天線、智慧座艙、車載鏡頭及車內傳輸系統均有新訂單到手，預估今年汽車產品占比可望拉升到20%到25%，明年進一步攀升至30%到35%，今年營收將逐季成長，全年毛利率可望維持今年第1季水準。

詮欣今天應券商邀請舉行法說會，詮欣近幾年產品重心放在車用相關領域，並於去年透過私募，引進Phi Capital子公司「High Power International Co., Ltd.」和「卓毅貳投資有限合夥」，由於Phi Capital合夥人來自於資深國際汽車與半導體領域，近年來致力於推動全球國際汽車產業鏈資源與台灣電子科技產業相結合，並於去年與環旭電子共同完成自泰科(TE Connectivity)手中收購德國車聯網解決方案商Hirschmann Car Communication(Hirschmann)，在私募完成後，雙方也加快腳步在車用領域的合作。

目前詮欣車用產品主攻在ADAS，其中汽車天線部分，T-BOX有一顆產品將於7月開始出貨，鏡頭產品客戶涵蓋日本、美國及少數歐洲客戶，美國最大電動車廠自動駕駛導入HW 4.0，近期亦下單2顆車內傳輸系統相關連接器訂單，公司亦拿下歐洲汽車Tier 1廠客戶兩顆溫控訂單，隨著新客戶與新訂單陸續於今年下半年到明年開始出貨，詮欣樂觀看待車用產品前景。

詮欣因產品組合優化，第1季合併毛利率飆升至41.9%，單季稅後盈餘為5017萬元，每股盈餘為0.61元；累計前4月合併營收為4.62億元；吳連溪表示，去年是公司營運谷底，預估今年汽車產品佔比可望拉升到20%到25%，明年進一步攀升至30%到35%，今年營收將逐季成長，全年毛利率可望維持今年第1季水準，公司目標是2026年汽車產品佔比拉升至40%到45%。