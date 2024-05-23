知名企業贊助少棒國家隊為夢想出擊

統領廣場長期關注熱愛體育與勇敢追夢的小朋友，這次為即將出賽的龜山國小少棒隊特別規劃一場特別活動，於今(23)日舉辦「為夢想出擊」活動鼓勵小選手，攜手與翁黃琴基金會、桃園統領威秀影城、默爾pasta&pizza一同合辦餐會以及觀賞電影，還特別邀請林凱鈞選手一同前來參與，期許少棒小選手們能在棒球領域中奮戰不懈，加深對棒球的熱愛及勇敢追夢。

龜山國小少棒隊於去年底接連參加「重光盃全國少棒錦標賽」及「徐生明盃國際少棒錦標賽」分別都拿下冠軍，更在世界少棒聯盟「美國賓州威廉波特Williamsport舉辦世界少棒錦標賽」，龜山國小少棒隊代表亞太區出賽，最終拿下季軍，成績傲視全國。今年在「謝國城盃少棒賽」桃園龜山奪冠，取得LLB亞太區少棒賽參賽資格，6月26日將赴韓國拚世界賽門票，而統領廣場與龜山少棒互動淵源已久，翁黃琴基金會也贊助經費為少棒隊出國比賽加油打氣，期望在少棒隊今年出國比賽前強棒出擊獲得好成績。

參與活動的小朋友有31位，其中活動過程是分享在球場上心得以及來參加活動的感想，訴說著「練習雖然辛苦，但獲得冠軍很開心，感謝大家給的祝福卡片也贊助我們出國比賽」、「在比賽前請我們吃好吃的餐廳還有禮物，也給祝福卡片加油打氣，今天非常開心」，最後小朋友們用少棒們專屬的隊呼，非常整齊的齊聲高喊，讓大家對他們的團隊默契感到非常感動，再次見證少棒隊的小朋友們非常有紀律、有禮貌。