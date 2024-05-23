2024寵物玩具(用品)及樂齡玩具選拔起跑

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財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心(簡稱TCC)積極配合農業部於4月23日特別發布的「寵物用品選購指南」，選購指南範圍包含「犬隻用品」、「貓隻用品」、「電子類寵物用品」及「環境豐富化用品」等產品，必須符合安全、確保人寵安全。TCC於5月9日起舉辦「寵物安全玩具(用品)選拔及推廣活動」，目前已有傲嘟嘟、喵予咪、優利冠、宏瑋醫材、博斯卡等公司，取得「ST寵物安全玩具(用品)標章」，即日起歡迎貓砂、寵物用品(玩具)廠商踴躍申請檢驗，將給予特別優惠，以符合農業部之「寵物用品選購指南」要求。

此外，TCC亦於5月7日起舉辦「全國樂齡玩具公開選拔及推廣活動」，並於九月份(9月12-14日)參與2024年「The Cares Taipei台北國際照顧科技應用展」，鼓勵業界開發樂齡玩具產品，有助延緩長者之失智失憶。目前已有玩偶的家、智高、棒棒轉、金立洋、好童年、本富、攸聯、米多、和誼、思高樂、台灣怡人、樂富禮、和盛、康軒、麗群、格敦、金世好、順基、賢毅及童趣等公司，已有百件以上產品獲得「ST樂齡玩具標章」，並在各地樂齡學習中心、長(日)照中心等利用及推廣，即日起歡迎廠商踴躍申請檢驗，將給予特別優惠。

聯絡資訊:

財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心

本中心地址：台北市信義區東興路61號10樓

電話：02-8768-2901 傳真：02-8768-2909

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