影像醫材大廠醫彰（6637）公佈去年營收 年成長40％

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富邦證券輔導的醫影（6637），自1992年成立後深耕影像醫學產業，與醫院共同打造影像醫學科或高階健檢中心，提供影像醫學設備租賃、經銷及運營管理的專業技術，並由專屬團隊進行設備保養與維修。醫影於昨（22）日舉辦上櫃前業績發表會，公佈2023年度營收為新臺幣6.82億元，較2022年度成長40%。

富邦證券總經理郭永宜表示，醫影擁有30年影像醫學設備租賃結合醫院整合運營的合作模式經驗，可提供醫療院所從前期規劃到後期營運之全方位配套服務。同時，醫影的租賃管理業務已與多家醫療院所簽訂長期合作契約，創造每月穩定營收，為穩健營運表現奠基。

醫影董事長謝穗徽(中)、財務長車昕穎(左)、策略長許慧貞(右)共同出席業績發表會。圖／富邦證券提 供

醫影擁有醫材大廠奇異旗下全部影像醫學產品之經銷權，為台灣地區經銷品項最齊全之經銷商，其中更包括獨家經銷骨質密度儀、骨質密度儀器的維護及肝臟超音波顯影劑等項目，雙方合作已逾20年，業務往來密切且穩定成長。此外，醫影擁有專屬的技術團隊，可協助客戶與原廠進行醫療院所設備升級、維修校準服務，大幅提升雙方之服務滿意度與黏著度。

展望未來，全球高齡化趨勢將推動醫療影像市場需求成長，加上民眾健康意識與預防醫學觀念抬頭，健檢人數逐年上升，民眾接受高階健診意願更是顯著提高，都將帶動市場需求，亦將同步推升醫影之營運成果。