動物輔療正夯 汪星人融化長輩們的心

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弘光科技大學醫療健康學院老人福利與長期照顧事業系、營養系與動物保健系，日前舉行「狗狗貓貓一起來：長輩關懷活動」，在社工師與心理師引導下，長輩們和2隻療癒犬進行親密接觸，得知療癒犬Piu Piu換算人類年齡等於84歲，且幼犬時因重病曾被判定難以成年，讓有退化疾病的阿公阿嬤感同身受，心靈獲得療癒撫慰，互動中也展露笑容。

活動先由營養系安排講師帶長輩製作健康的司康餅乾、雞肉小飯糰。接著，由「相癒心理諮商所」社工師王聆聿、心理師陳姵君一起進行動物輔療，社工師及心理師用心地帶來犬齡屬於老犬的12歲的貴賓犬Mocha、犬齡14歲的柴犬Piu Piu。

弘光科大老福系助理教授許孟爵說，醫療健康學院結合三系的專長特色，去落實大學社會責任，針對台中市海線地區長輩辦理關懷活動，這學期其中一場是邀請華山基金會沙鹿站一同合作，希望促進學生與長輩不同年齡層之間的交流與互動，也為長輩帶來了健康、快樂與色彩。

現場講師王聆聿詢問，長輩是否養過狗？有10多名長輩舉手，並回憶起和愛犬種種相處點滴。接下來，講師介紹療癒犬的犬種、年紀等讓長輩人認識。

王聆聿指出，犬齡12歲等於人類年齡72歲，犬齡14歲等於人類年齡84歲，Piu Piu出生不久被檢查出罹患重病，獸醫原本判定難以存活成年，但牠展現了強韌的生命力，不但存活下來，這幾年來還擔任療癒犬療癒了很多人。

長輩對療癒犬有基本了解之後，第一輪讓彼此接觸，社工師、心理師教長輩試著摸療癒犬兩側下巴，慢慢熟悉彼此；第二輪則是由長輩呼叫療癒犬到身前餵食。一位長輩完成動作後，接著指定下一位長輩進行。

80歲的林阿嬤說，完全看不出來嬌小又有活力的Piu Piu已經84歲了，算起來該叫她「Piu姊」，和療癒犬玩的過程愉快又放鬆；102歲的陳阿嬤雖然坐在輪椅上，也是開心地一輪接著一輪和兩隻療癒犬互動。活動現場充滿阿公阿嬤此起彼落親切地稱讚療癒犬「好乖！」、「好可愛！」的話語聲及歡笑聲。