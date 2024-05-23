桃園運動科技新創加速計畫 Speed 3D啟雲科技奪首獎

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桃園運動科技新創加速計畫23日舉辦DemoDay成果展示會，並從30組國內外團隊中選出前5名，首獎團隊為Speed 3D啟雲科技，專注於臉部辨識、MachineLearning及Al驅動生成等技術領域，核心服務為AI賦能的3D及AR技術、數位內容及 AIoT 軟硬體應用整合服務。首獎除可獲得主辦單位提供創業獎金30萬元及參訪美國矽谷外，桃園市青年局也加碼可享免半年辦公室租金。

由桃園市體育局主辦、桃園市青年事務局協辦、桃園市體育發展基金會統籌執行的「桃園運動科技新創加速計畫」，23日舉辦DemoDay成果展示會。經過半年培訓，10組運動科技新創團隊同台競技展現創新成果和接軌國際的發展潛力，為獎勵優秀團隊，主辦單位提供創業獎金共計30萬元、矽谷來回機票2張及10天9夜住宿券。

體育局表示，經過嚴格初選，最終從近30組國內外團隊中選出10組已初步取得市場肯定、有實際營收團隊進入培訓，創業題目涵蓋籃球、棒球、自行車、智慧場館、穿戴裝置、AR、運動數據、AI、影像分析、運動行銷等多元題目。半年來透過課程培訓、導師一對一輔導等，提升再募資計畫、產品競爭力、商業策略、海外市場拓展等面向專業能力。

競賽最終由Speed 3D啟雲科技奪得首獎，啟雲科技為亞洲擴增實境科技應用領先廠商，專注於臉部辨識、MachineLearning及Al驅動生成等技術領域，核心服務為AI賦能之3D／AR技術、數位內容AIoT 軟硬體應用整合服務。於2023 年獲得數位發展部數位產業署頒發「人工智慧技術服務機構」認證兩張。也是全台唯一和MetaSnapchat、Tiktok 等全球知名社群平台官方技術合作的企業。主打商品包括訂閱制即時2D轉3D／AR製作平台MetAR Commerce 及AR互動機台Picbot系列產品。

桃園市長張善政23日出席頒獎典禮表示，科技結合運動可以讓選手有更好的表現，也提供選手更多場地，就連室內也都可以運動，因許多年輕人新創想法都可以跟運動結合，所以舉辦這場競賽，讓新創團隊有更多的發揮舞台，此次競賽由30名隊伍中選出前5名，冠軍隊伍還可到美國矽谷參訪，另青年局也加碼前三名團隊可享免半年辦公室租金。而前五名確定進駐後可獲最高50萬幾勵金，並協助團隊產品與在地產業媒合，同時也協助國內外新創展會參展補貼。