瑪力全開！布農族的奧運盛事 祭典線上直播零時差

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「瑪力全開」！一年一度的全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽在5月23至25日於高雄市那瑪夏區盛大舉行，今日首先登場的是傳統祭儀展演，由高雄市那瑪夏區、高雄市桃源區、南投縣信義鄉、南投縣仁愛鄉、花蓮縣卓溪鄉、花蓮縣萬榮鄉、花蓮縣瑞穗鄉、花蓮縣豐濱鄉、台東縣海端鄉、台東縣延平鄉等8個鄉區分別帶來布農族傳統祭典。

那瑪夏區長孔賢傑、延平鄉長余光雄、海端鄉長胡金至、信義鄉長全智堅、萬榮鄉長梁光明、桃源區長杜司偉、花蓮縣卓溪鄉長田桂花及高雄市原民會主委阿布斯皆到場一同參與，高雄市議員陳幸富更是以族人的身分參演祭典，最後在阿布斯與其他布農鄉鎮首長的喊聲中，祭儀展演完美結尾。

布農族依據月亮的陰晴圓缺，配合農業季節及其週遭環境的經驗，訂定的曆法以及歲時祭儀共有13個，每年4月至5月，布農族人所舉行的射耳祭，是布農族的歲時祭儀之中最盛大也是最有名的祭典。

而這次祭儀展演中，除了由那瑪夏區帶來主祭射耳祭外，其他分別由南投縣仁愛鄉、高雄市桃源區、台東縣海端鄉、南投縣信義鄉、花蓮縣萬榮鄉、花蓮縣卓溪鄉及台東縣延平鄉帶來除草祭、嬰兒祭、收穫祭、進倉祭、封鋤祭、立白祭及狩獵祭。

此次祭儀當中，本會、直播團隊與那瑪夏區公所攜手合作，執行「祭典線上看Live直播」，透過網路傳播的力量，將布農族傳統祭典放送到各個角落。從2023年至今也不斷突破升級，此次由那瑪夏區族人毖詠·伊斯瑪哈單·伊斯立端，以及黟布語推人員擔任主播，在直播台前，不僅全程雙語為線上的全國觀眾講解祭典意涵，也同時介紹其他鄉鎮區的特色與展演內容。

本次共計46個粉絲專頁參與同步直播，不僅有高市市府局處、3原區粉專直播，布農族鄉鎮區的粉專也參與其中，一個上午3個小時，觀看人次高達3.2萬，讓遍布全國的朋友認識布農族傳統祭典盛事，將其文化推廣至全國。

那瑪夏區長孔賢傑表示，那瑪夏區擔任主祭的演出，從籌備至今歷時3個多月，全區老少皆動員參與，達到文化傳承的目的。而在祭典之外，3天的布農運有傳統技能競賽、球類運動賽事，場邊還有百攤市集提供選手及民眾購買，不僅由那瑪夏居民親自推廣本區農特產，也有許多區外攤商一同共襄盛舉，希望布農運的三天，來到那瑪夏區的民眾皆能玩的開心、比的開心！