國中部停招 新竹六家高中117年改制普通高中

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新竹地區高中116學年度需求將達高峰，新竹縣立六家高中國中部將停辦，4月獲得新竹縣教育審議委員會審議通過，新竹縣教育局23日宣布國中部將於115學年度起停招新生，117學年度六家高中將改制為普通型高級中學校，因停辦受到影響的教師，教育局已先行調查教師意願，將協助優先介聘至鄰近學校。 新竹就學人口持續攀升，尤其龍年出生人口激增，讓地方家長相當憂心無法就近入學，縣府推出高中規畫5大方案，包含設置縣立實驗高中、六家及湖口高中增班擴校以及文興國中改制為完全中學。第5方案為自強國中改制為完全中學並為技術型高中，藉由這5大方案，可增加高中就學需求29至33班，超過1000多個名額。

其中六家高中國中部停辦政策規畫，於今年3月起辦理專案評估小組會議以及公聽會，並於4月完成教育審議委員會審議，決議通過國中部自115學年度停招新生，117學年度國中部停辦。

目前六家高中除已展開的南棟校舍拆建工程外，也將推出西棟教室及活動中心拆建工程規畫，以增加高中教室空間及擴大活動中心可容納人數，同時縣府也已補助學校經費進行鄰近學校用地土地價購程序，取得校地後能讓學生有更充足的活動空間。

對於因停辦受到影響的教師，教育局已先行調查教師意願，將協助優先介聘至鄰近學校。另115學年度起，六家高中國中部學區調整將依據距離、鄰近學校空間容納等因素，調整至鄰近的勝利、東興及文興國中，並將於近期公布學區畫分草案，先行蒐集民眾意見，並積極完備國中部停辦行政程序作業。另有關114學年度新生是否可有共同學區的選擇，則將於114年學區畫分及調整審議委員會討論確認。 教育局長楊郡慈表示，對於停辦相關師生權益保障，教育局會盡最大的努力讓教師及家長放心，另針對高中部直升名額比例調升也會與六家高中溝通，針對國中部最後幾屆學生的直升比例，透過校內招生委員會審議機制逐步調整。

六家高中校長江月媚表示，113學年度直升比例為13.6％，針對114至117學年度直升比例將會逐年提升，另針對優先免試入學，114至117學年度持續辦理名額調整，118學年度開始將增加鄰近國中優先免試入學名額。 新竹縣長楊文科表示，六家高中國中部的辦學獲得歷屆家長肯定，感謝教師團隊們的用心與付出，但為整體政策考量，透過停辦國中部讓教育資源能更有效運用，造福新竹縣學子，也責成教育局對於國中部停辦後教師的工作權益保障及學生學區的調整因應都要能完善處理。