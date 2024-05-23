改善行人地獄！上任拋4對策 新交長：坦言很大的挑戰

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前交通部長王國材卸任前仍心繫道安改善，更喊話別留行人地獄給下一代，交通部長李孟諺接棒後，認為行人安全改善是目前最大挑戰之一，他提出加強各路口科技執法、讓各縣市競爭交通安全成績、加強年輕人騎機車教育宣導等，並將著手釐清車輛事故10大原因，分別研議對策。至於重機上國道爭議，他則說，將擇日親自與重機團體見面溝通。

李孟諺表示，去年交通事故死傷人數下降，但未達預期目標，今年將持續強化改善，透過中央400億元經費改善人行空間、路口等，尤其是路口改善經實際驗證有效。去年起台灣民眾陸續建立停讓行人觀念，仍有駕駛看到路口沒警察，就未停讓行人，若能在路口加強設置科技執法，就能取締並罰鍰，也減少警力負擔。

他說，另外也發現年輕人騎機車也是交通事故肇事主因之一，很多是年輕人剛開始接觸機車，甚至有無照、疲倦、酒駕等情形，因此要加強年輕人騎車相關宣導教育。

「行人空間也是重點！」李孟諺說，希望定期召開記者會，宣布各縣市在交通安全方面的成績、對行人空間增加的努力，透過各縣市互相競爭，讓地方首長更有動機，以城市和城市互相比較，排除路上障礙，讓行人空間更順暢，會朝此方向規畫。他提到，他將針對車輛事故10大原因，進一步釐清，並分別找出對策解決。

針對《道路交通管理處罰條例》修法三讀通過，李孟諺表示，雖有些微罪不記點「但不代表沒有罰」，該罰的罰則還是有，主要因過去記點影響職業駕駛生計而調整，相信這部分對用路人還是有約束力，將朝軟硬體、宣導、加強執法等方面努力，有信心達成目標。

關於重機上國道爭議，李孟諺說，這是重機團體非常在意的議題，他會找時間與重機團體親自見面溝通，不過現在民意調查，有逾6成民眾會擔心重機上國道會不會造成危險，目前國人接受度與國外相比仍有落差，會繼續溝通，陸續調整。