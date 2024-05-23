《ROASTA洛塔咖啡》「職人手沖口感」通過米其林三星主廚盲測 林恬耀任品牌代言人

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食品大廠-維他露集團旗下的瓶裝咖啡品牌「ROASTA洛塔咖啡」，堅持打造「職人手沖口感」，開心宣布米其林三星主廚Jimmy Lim林恬耀成為品牌代言人，這也是林恬耀首度為品牌代言，不僅代表瓶裝咖啡風味獲得林恬耀的肯定，更是兩者「職人精神」完美契合。

米其林三星主廚Jimmy Lim林恬耀的下午茶，搭配「ROASTA洛塔咖啡」。圖／曾麗芳

林恬耀表示，非常認同「ROASTA洛塔咖啡」堅持追求更好的職人理念，不斷精進將瓶裝咖啡風味推向更高的境界，期待消費者能品嚐到「職人手沖口感」的獨特魅力！

有趣的是，林恬耀在接下品牌代言前，特別蒐集了市面上所有的即飲咖啡進行盲測。結果，《ROASTA咖啡》超越了他對寶特瓶裝咖啡的期待，即便是無糖黑咖啡仍不苦、不澀，還能喝到手沖咖啡回甘的甘甜滋味。

讓林恬耀點頭讚許的是，當團隊得知他的專業評價後，在香氣表現上又持續精進，只為讓消費者真正喝到「職人手沖口感」的甘甜、香醇。這樣堅持的職人精神和林恬耀料理創作的精神不謀而合，秉持著「堅持、不斷精進」，雙方共同將瓶裝咖啡推向更順口香醇的境界。

維他露集團行銷副處長林天藍表示，瓶裝咖啡市場百家爭鳴，黑金商機誘人，而「ROASTA洛塔咖啡」已推出兩年，曾榮獲「SCA國際咖啡師評鑑」，堅持採用「獨特冷研工法」，嚴格調控環境溫度，讓咖啡豆在四段式研磨過程中，完美封存烘焙的香氣，並嚴選帶有堅果味、巧克力甜香的「100％巴西日曬豆」，風味酸苦均衡、尾韻甘甜，充分展現層次及醇實的香氣魅力，杯杯嚴格把關，打造出媲美「職人手沖口感」的咖啡！

林天藍表示，維他露集團期許在Jimmy Lim林恬耀成為品牌代言人後，能讓更多消費者知道，瓶裝咖啡品牌《ROASTA咖啡》堅持打造「職人手沖口感」的用心，即便是瓶裝咖啡，還是能喝到手沖咖啡的甘甜滋味。