2024台南品味週 5／31盛大登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2024「台南品味週」五展合一，5月31到6月2日在「大臺南會展中心」盛大開幕，每日早上10點至下午6點，展出茶、酒、咖啡/伴手禮、休閒生活、家電傢俱等五大主題，還有國際廠商區，今年共有八個國家廠商參展（美國、法國、泰國、新加坡、南非、馬來西亞、菲律賓、香港），是展覽一大特色。展出上百家廠商，超過220格精彩可期。

2024「台南品味週」集合時下最夯的五大高端消費展，由工商時報、臺南市商業會主辦，臺南市經濟發展局合辦，並結合臺南在地觀光伴手禮產業發展協會聯合展出，其中台南潮蝦餅形象館的卡卡食品更準備了團購人氣商品-台南潮蝦餅來到展場，於攤位內消費滿500元還贈送比臉大的蝦餅。

展期間適逢春茶剛採收完成，台灣各茶區例如鹿谷、杉林溪、合歡山及梨山…等茶區小農，包括原昌、椿丼、楓林等，皆帶來最新鮮的好茶要與茶友們分享，臺南在地廠商卯金刀茶作工作室除了現場帶來梨山華崗產地直送的高山烏龍茶外，更舉辦基礎泡茶普通常識的課程，線上報名只需百元即可參加。以及其他茶器具及茶服相關廠商，有十方有餘、台華窯、春稻藝術等都參與盛會。

茶酒本一家，本次展會現場除了茗茶及伴手禮展示外，在酒界人稱唐老大，讓年輕人重新愛上高粱的宜蘭「白水芳華」，也將近期新出爐的橘子米酒及讓人驚豔的香菜米酒帶到現場，讓酒友們品飲；「狐說茶酒」致力研發茶與酒的風味組合，融合台灣茶的四季春茶酒及東方美人茶酒，更獨具韻味；除了台灣的酒品外，「頂藏」帶來不一樣的Moscato，「昇龍國際」帶來獲得 2023 義大利世界蘭姆酒金牌的『戈洛瑪頂級15年蘭姆酒』，現場無論是喜歡葡萄酒、日本酒、威士忌烈酒還是其他類型的酒種，都能在現場試飲，找到適合的酒款。

2024「台南品味週」展期從5月31日(五)至6月2日(日)止，展出時間從每日早上10點至下午6點，地點「大臺南會展中心」。現場須購票入場，為鼓勵消費，展前加LINE可免費索票，入場即可參加抽獎，萬元住宿券及自行車，另優待12歲以下兒童、學生、65歲以上長者，憑本人證件可免費入場。更多資訊詳見台南品味週官網：cec.ctee.com.tw/tlw/或「台南品味週」臉書。（禁止酒駕‧飲酒過量有害健康）