信義區星級酒店6場池畔電音趴 台北最美泳池指定時段女性免費

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熱情洋溢的夏季將至，說到炎炎夏日，絕對少不了清涼的泳池。台北艾麗希爾頓格芮精選酒店迎接夏天到來，從5月25日起至9月7日，將在周六下午至晚上時段，舉辦6場夏日池畔電音派對，加碼指定時段女性免費。業者每場限量推出「樂游秘境」住房專案，內含升等尊貴客房、派對入場憑證及飲品。

榮獲「富比世旅遊指南」精選為「台北最美泳池」的台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，再度攜手派對規劃專家OASIS POOL PARTY，邀請知名的戶外運動與酒類品牌一同共襄盛舉，集結陽光、池畔、比基尼、飲料、電音等多樣元素，打造夏日電音池畔派對。6場派對分別於5月25日、6月15日、7月6日、7月27日、8月17日、9月7日下午2點至晚間8點於台北艾麗希爾頓格芮精選酒店7樓戶外泳池舉行。

這場派對最大的亮點為可飽覽台北101天際線，現場也提供多款清涼飲品、酒類，以及煙燻雞肉沙拉口袋餅、池畔大亨熱狗堡、黃金脆薯佐香檸金沙美乃滋、辣味雞米花等多種美味現做點心，供賓客享用，每份180元起。活動現場也會邀請多位知名DJ打碟，參加者以台北101為背景，在「台北最美泳池」盡情享受音樂與美酒佳餚，於旖旎風光下盡情暢泳或在池邊隨風起舞，歡度周末時光。

三五好友也可依人數選擇大包廂、池畔躺椅區、陽傘方桌區，包廂低消8000元加1成起，附贈飲品；民眾也可選擇單人入場券，女生每位500元含飲品1杯，男生每位1200元含2杯飲品；每場下午2點至3點時段，開放女性免費入場。

此外，派對當日飯店將會限量推出「樂游秘境」住房專案，雙人入住尊貴客房每晚7600元加15.5％起，專案含兩位賓客派對入場憑證及池畔飲品，房客在炫彩燈光及潮流音樂中暢玩，派對結束後即可直接回房休憩，享受夏日清涼紓壓的城市輕旅行。

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