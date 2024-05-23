日股重返榮耀 市值龍頭大洗牌 具護城河優勢成亮點

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日股走出失落的30年，市值前十大也跟著大洗牌，金融股不再獨霸，製造業龍頭、先進半導體、商社及零售業崛起。投信法人表示，上述相關具護城河競爭優勢龍頭企業，因為占據產業關鍵地位，加以突出的經營效率，將是引領日股多頭新格局下的投資亮點。

日經225指數在1989年12月29日創下3萬8,916點高點後，歷經30多年，終於在2024年2月下旬突破前高，3月底更一舉站上4萬點大關。對比前波高點時與現今市值前十大，出現明顯的變化。

1989年底當時，東證市值前十大個股由電信、電力等公共事業及銀行為主的金融股包辦，但歷經泡沫經濟瓦解及金融海嘯洗禮後，「金」字招牌多走入歷史或整併為金融集團，僅日本電信電話(NTT)及豐田汽車屹立不搖，取而代之的是聚焦先進半導體、電子設備、消費性電子及工業製造的電氣機器類股及零售業，以及近年因股神巴菲特持續加碼投資而聲名大噪的商社類股。

復華日本龍頭ETF（00949）經理人劉昌祚表示，日本總體經濟這兩年脫胎換骨，加以弱勢日圓提升出口競爭力及獲利表現，加上又從中美貿易戰得利，帶動半導體產業復興，由於近年全球金融市場資金集中效果明顯，具護城河投資優勢的大型龍頭股將有機會持續受資金青睞。

統計今年來東證市值前十大個股當中，除了索尼、日本電信電話股價表現較為弱勢之外，其餘皆優於大盤。其中，台積電日本設廠最強夥伴「東京威力科創」大漲53％表現最為亮眼，日立漲幅近五成，三菱商事、三井住友金融集團漲幅逾四成，豐田汽車漲幅近三成，基恩斯、迅銷也有約兩成。