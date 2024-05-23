Kia The Carnival連三年榮獲車訊風雲獎「最佳進口大型MPV」 限量百台Space Edition上市首月近完售！

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近日國內車壇舉辦代表著最高榮耀的車訊風雲獎評選中，Kia全功能豪華休旅The Carnival再次榮獲「最佳進口大型MPV」殊榮，更是連續三年榮獲車訊風雲獎「最佳進口大型MPV」頭銜。

上個月甫推出限量100台的The Carnival Space Edition，受到車主的廣大迴響，在短短一個月內熱銷近完售！The Carnival自2021年上市以來，不僅屢屢拿下同級進口大型MPV銷售冠軍，累計至今更已受到超過3,000位車主的肯定，和3,000個家庭共同體驗「分享，才是人生最高價值」的精髓，今年截至2024年4月底止，Kia全功能豪華休旅The Carnival已累計超過500台的領牌數，蟬聯同級進口大型MPV銷售冠軍。

Kia全功能豪華休旅The Carnival以其大器風格與其優異產品實力，不僅深受層峰車主的肯定，更受到企業用戶的專業認同。國內頂尖租賃業者「全球通國際租賃」更以The Carnival車款打造旗艦商務車隊，提供機場、星級飯店、企業合作接送等尊榮出行服務體驗，成為層峰消費者的派車首選。

The Carnival透過「分享 ‧ 才是人生最高價值」的信念結合SUV與MPV優勢，以「TRENDY DESIGN革新設計、LUXURY COMFORT奢華舒適、PIONEER TECHNOLOGY前瞻科技」為三大產品DNA，跨越級距的GUV(Grand Utility Vehicle)創新車型定位，打造典雅外型與奢華舒適兼具的駕乘空間，成為國內企業層峰買家自用或商務使用的首選。The Carnival提供可靈活運用的車室空間並搭載可快速進出的電動滑門、更在第二與三排座椅搭載ISO-FIX裝置，不僅提供尊榮的駕乘體驗，更讓家庭全齡成員感受貼心設計。另外頂級7人座車型還搭載第二排OTTOMAN尊爵頭等座椅，透過電動調整第二排並配備加熱/通風功能、讓乘客享受尊榮的舒適性。The Carnival更搭載符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，搭配SCC智慧巡航控制系統 (全速域)、FCA前方主動防撞輔助系統、BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統、BVM盲區顯影輔助系統、LKA車道修正輔助系統以及LFA車道維持輔助系統(全速域)等多項安全科技配備，讓駕駛可以在旅途中安心無憂、守護與家人出遊的行車安全。

為感謝國內喜愛Kia的朋友，Kia總代理台灣森那美起亞特別引進限量100台The Carnival Space Edition，在上市後短短一個月內熱銷已近完售！The Carnival Space Edition是以其現行The Carnival尊貴八人座車型為基礎，升級多項頂級配備，外觀為全新專屬車色「陶瓷銀」，搭配獨特的19吋Stellar Black鋁合金輪圈，打造強烈獨特風格，並搭配頂級車型專屬投射式LED前衛三維科技頭燈及LED前霧燈，突顯時尚科技感；內裝透過黑灰雙色打造沉穩大器的車室氛圍，同時升級原本頂級車型獨有的12支揚聲器BOSE環繞音響系統，提供頂級的影音享受。

Kia總代理台灣森那美起亞即日起至7月31日推出「Kia動感啟程」禮遇活動，只要於活動期間試乘Kia任一乘用車款，就有機會抽「Samsung The Freestyle微型智慧投影機」一組(價值新台幣37,160元)；活動期間下訂者或於活動前已下訂但尚未領牌的準車主，可獲得「豪華美國職籃雙人遊」的抽獎機會(價值新台幣300,000元)。