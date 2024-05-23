需求及科技趨勢轉變影響 聯想集團去年少賺37％

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全球個人電腦（PC）大廠聯想集團23日中午在港交所公布，受需求及科技趨勢持續轉變，使上半財年經營表現受影響所致，2023／24年財年全年（截至3月31日）營收年減8.21％至568.64億美元，淨利年減37.13％至10.11億美元。

聯想集團港股23日上午股價低開1.05％，盤中最多跌2.28％，終場收跌0.87％至11.32港幣，但近一個月累計上漲30.87％。

綜合陸媒報導，在聯想集團公布財報後，聯想執行長楊元慶發全員信指出，就整個財年來看，儘管在宏觀環境的多重挑戰下，集團整體營收和淨利按年下降。但聯想下半財年的營業額年增近6％，淨獲利率已從上半年的按年下降扭轉為持平。而聯想的全年研發費用率達到3.6％的歷史新高，研發人員總數和占比同樣創新高，反映出聯想對研發創新的堅定承諾。

楊元慶指出，「我們現在可以說，聯想已經成功渡過了行業的下行週期，並且正在把握新的增長機遇」。聯想2023年10月分享混合式AI（人工智慧）戰略，2024年則展現出支撐該戰略的3S（智慧產品、基礎設施、方案與服務）全面AI的能力，特別是發表針對大陸市場的首批AI個人化電腦，如此快速的進展讓聯想對新財年充滿信心。