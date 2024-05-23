全聯小農直採專區暴風成長 邁向10億業績大關 小農化身廣告明星

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超市量販力挺在地小農多年，不但有生產履歷溯源認證，讓消費者吃得安心，也能保障農民收益、達到多方良性循環，不但小農專區銷售近年呈現暴風成長，現在業者也專為小農們拍攝形象照，從產地更拉近與顧客的距離。

全聯歷年支持台灣在地小農，力挺青農返鄉，讓青農、小農作物也能在連鎖通路上架，昨（23日）進一步宣佈全聯小農直採、平價有機、生態農作、節能養殖、裸賣減塑5大類別的「農業再生之夢」，提出小農經濟學，首波涵蓋小農直採、小農鮮乳商品。

全聯表示，小農直採專區於2015年導入，近3年呈現暴風成長，光2021至2023年相關店數成長超過1倍，2023年設有小農直採的門市超過460間，預計2024年全台含離島將達600家門市規模，目前合作的小農也達160位。耕耘8年以來，小農直採、小農鮮乳分別已有超過9億元、18億元的好成績，成為耀眼明星商品，據內部統計，2023年銷售天王為蒜米、蒜球、剝殼玉米筍、有機山菠菜、洋蔥、有機奶油白菜，總計去年業績就逾1.5億元，在此檔小農經濟學的訴求與年中慶活動加乘下，預期可帶動整體業績雙位數成長，今年小農直採商品將邁入10億元業績大關。

為了讓消費者對全聯小農有耳目一新的感受，全聯首度將青農以明星規格打造為「天菜」拍攝形象照與廣告，邀請農友林浩平、吳宗翰、徐健燊、謝汶勳、盧怡婷拍攝活力青農形象照，拉近消費者距離。

去年小農直採銷售冠軍由蒜米奪下，其中出自不到40歲、身為農三代的雲林小農吳宗翰，以爺傳孫承的職人精神，栽種出全年都能吃到的正港台灣蒜頭，堅持手工分瓣，飽滿大蒜味道辣香，5／24至6／13蒜米單袋79元、蒜球單袋88元。