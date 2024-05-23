小眾品牌登台搶客！明星同款、低調鬆弛感最受歡迎

隨著國門大開，不少台灣消費者選擇出國購物，也跟著關注不少國外的小眾品牌，這些品牌的設計更具獨特性、不易撞包，同時價格上也相較親民，種種原因使許多消費者可能透過代購、亦或是親自至海外購物的方式購入，台灣消費者的驚人買氣，使得不少海外品牌透過快閃店的形式進軍台灣，例如二度來台前進中台灣的韓國品牌emis、首度來台的Carlyn，以及來自香港的Cafune等。

二度抵台的emis，本原定在年初台北站後直接下殺台中，但因為台北站的驚人買氣，使得所有單品在前進中台灣前全數售罄，品牌此次帶著上次來台的兩倍貨量，以及群新單品移師至台中勤美誠品綠園道，仍然引起排隊人潮，開幕前三日恰逢週末人潮，平均需排隊至少1至1.5小時，該品牌價位約在台幣1500至1800元之間，此次抵台的品項為品牌經典棒球帽、各式包款以及髮飾等單品，其中仍以Jisoo、韓韶禧、車銀優等明星同款單品最為火紅。

另外此次台中快閃店還新增近期在韓熱銷的愛心包、豹紋包款等，同時也與人氣咖啡品牌CAFE!N硬咖啡合作，於26日前推出emis 玫瑰覆盆莓拿鐵」及「emis玫瑰覆盆莓霜淇淋」等聯名商品。品牌也鬆口透露，對於台灣消費者買氣十分驚喜，目前會觀察兩次快閃店的銷售狀況決定是否為來正式進駐台灣市場，至於韓國區開賣的服裝、寵物、泳衣系列，仍需要更長時間觀察，若有機會進駐仍會以髮飾、帽子、包包等單品為主。

同樣來自韓國的CARLYN，自三年前開始進軍海外市場，品牌首先將觸角伸及東南亞市場，台灣則是品牌進軍海外的第六站，透過觀察台灣代購業者的銷售以及來韓旅遊的消費者數量，韓系選物平台以總代理的方式簽下CARLYN，除在台北新光三越為期近一個月的快閃店之外，未來也將在台中、台南等地開設快閃店，至於是否在台開設常駐店，品牌方表示目前暫無計劃。

此次來台的單品如Soft系列、Twee系列等逾十萬件單品，都是台灣消費者喜愛的包款，在開幕記者會上品牌也特別邀請台灣藝人如郭書瑤、曹佑寧、王品澔、吳心緹、溫妮和成晞等人站台，吸引大眾關注。

來自香港的Cafuné，是Lady gaga、新木優子、石原里美等人的愛牌，相較於前面兩品牌而言，風格上更貼近上班族、輕熟女，低調鬆弛、無明顯Logo的設計與近期的Quiet Luxury不謀而合，相較於他俐落的外型、優質皮革散發的質地及觸感，他的價格卻意外的親民，也因此成為不少消費者至港旅遊、各代購業者的心頭好，品牌主打 Stance Wallet、Egg Bucket兩包款，但可放得下13吋筆電的Drop Hobo也同樣受到不少消費者喜愛。