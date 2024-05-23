大學生租屋補貼可望常態化 內政部：讓年輕人住得起

針對國內高房價居住正義，內政部次長董建宏23日表示，雖然國內房屋自有率高達八成，但仍期待住宅價格要合理，要讓年輕人「住得起」、住的安心，未來會盤點經費，有機會讓大學生租金補貼常態化，減輕學生住宿費用；董建宏說，政府要擴大國家的照顧面，能夠照顧每個孩子就是照顧每個家庭，讓民眾知道政府會在孩子出生後提供一定程度的幫助，也能讓年輕人更敢生，減緩少子化的現象。

董建宏坦言，近年來房價拉高的主因來自於國內經濟的正向發展，伴隨經濟成長、游資流入房地產而推高了房價，政府要做的是去防範不當炒作行為，未來也會持續擴大推動，讓年輕人有合理居住空間；此外，回應總統賴清德政見，未來除了補貼大學生的學費補助，也要讓大學生的住宅生活也有一定的補貼，減輕家庭的支出負擔。

針對國內住宅價格過高問題，董建宏說，當然期待未來的住宅價格要更合理，讓大家有合理的居住的空間；雖然國內房屋自有率高達八成，但房價對年輕人的所得而言仍然難以負擔，他表示，合理的意思是讓年輕人「住得起」、住的安心，而租金補貼政策就是為了減輕居住的支出成本。

值得注意的是，董建宏拋出了「租房子也能結婚生子」的想法，雖然年輕人抱怨買不起房就不敢結婚，但他強調，重點是要有每個人都有安居的空間，政府透過健全租屋市場、提供租金補貼，可有效降低民眾的居住成本；他舉例，荷蘭是一個租屋極為普遍的國家，在荷蘭許多人一輩子租屋也不奇怪，而台灣人針對「成人」、「成家」和「社會穩定性」的概念，應該可以有討論的空間。

董建宏說，每個家庭的經濟狀況不同，也會使得不同背景條件的學生有不一樣的資源和發展機會，目前租金補貼政策已擴及18歲大學生，對於在學生而言是相當有感的補助、也有效減輕家庭的支出，讓學生可以減少打工時間、增加課餘活動。

未來不僅大學生有學費補助，租金補貼也有機會走向常態化，董建宏強調，呼應總統賴清德政見，政府要擴大國家的照顧面，至於如何施行，他表示，未來會再盤點經費、討論預算分配，但主要鎖定大學階段，要讓民眾知道未來孩子出生後，國家會給予一定的補助，也同時能解決年輕人「不敢生」的問題，減緩少子化的惡化速度。