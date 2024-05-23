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驚傳職場霸凌、假打卡淪血汗工廠 北藝中心回應了

  • 中時即時 劉瑋晴
北藝中心被爆料爆員工遭霸凌以及假打卡事件，今北藝澄清無假打卡一事。（中時資料照片／劉瑋晴台北傳真）
北藝中心被爆料爆員工遭霸凌以及假打卡事件，今北藝澄清無假打卡一事。（中時資料照片／劉瑋晴台北傳真）

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台北表演藝術中心傳出同仁疑似遭霸凌，台北市議員何孟樺總質詢時批評北藝試圖隻手遮天，且吹哨者向她爆料，北藝主管會要求員工先打卡下班後再繼續加班，如此北藝就不必支付加班費，她要求北藝應全盤檢討，勿讓市府成為血汗工廠。北藝中心回應，處理霸凌案中間確有疏失，至於假打卡，經查並無此事。

根據了解，一名北藝員工因身體不舒服，休息時卻被同事椰榆，甚至被偷拍影片上傳到公開的個人IG，讓更多同事瀏覽、訕笑。何孟樺將陳情人淚訴遭遇的錄音檔，在議場當場播放，哭訴她變成辦公室大笑話，相當不舒服。

何孟樺表示，北市府適用《職業安全衛生法》相關規定的單位分別有14個機關、3個行政法人及245所學校，共計4萬5千多名員工，但近3年卻有91筆的紀錄是市府內7個機關、1個行政法人、6所學校未依法落實相關職業安全規定，包括北藝，質疑市府如果連自己人都保護不好，北市府又有什麼能力守護市民？

何孟樺也披露，北藝除了有職場霸凌事件，更有「假打卡」的問題，北藝有許多隊表演藝術有熱情的年輕人，付出卻得不到回報如果北市府因此淪為血汗工廠，那蔣萬安就是「血汗工頭」。

北藝中心董事長王文儀表示，疑似職場霸凌案，主管有即時處理，不過坦言處理過程的確有疏失，已經在檢討改進，應該要先通報單，有個人的單獨會談紀錄，但主管忽略這個流程，就召開大型會議，當時會議只是一個溝通，互相抒發己見。

針對假打卡事件，北藝中心回應，全體員工的出勤、加班均遵守「台北表演藝術中心人事管理規章」之規範，經查並無任何主管要求同仁先打下班卡再繼續加班事實，同時為了避免同仁異常工作負荷促發疾病，訂定加班管理細則，依勞基法規範工作與休息時數。已加強宣導全體員工遵守人事管理規章各項規範。

★《中時新聞網》關心您：陪你勇敢，不再旁觀，教育部反霸凌專線請撥打：1953。

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