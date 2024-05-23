增強盟國嚇阻大國侵略能力 美6／26舉行環太平洋軍演

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美國海軍太平洋艦隊於22日宣布，2024年環太平洋軍事演習（RIMPAC 2024）預計6月26日登場，將有29個國家參與，比2022年演習的陣容更加龐大，包括近期與中國發生多宗海上衝突事件的菲律賓，以及與中國外交關係緊繃的日本都將參演。中國從2018年起就被排除在外，其咄咄逼人舉動及產生的反應，正導致太平洋區域局勢緊張持續上升。

美國之音報導，兩年一度的RIMPAC是全球規模最大的國際海上演習。美國海軍表示，該演習將持續至8月2日，預計包括29國、40艘水面艦艇、3艘潛艦、14國陸軍部隊、150多架飛機和超過25,000名人員參與。

美國海軍表示，第29屆2024年RIMPAC的主題是「夥伴；整合並做好準備」， 強調包容性為核心，促進多國合作與信任，利用軍事相互操作能力（interoperability），實現各自的國家目標，以加強一體化、準備就緒的聯盟夥伴，其目標在透過共同訓練和行動「增強集體力量，促進自由開放的印太地區」。

今年參與演習的部隊來自的29個國家包括澳洲、比利時、巴西、汶萊、加拿大、智利、哥倫比亞、丹麥、厄瓜多、法國、德國、印度、印尼、以色列、義大利、日本、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、秘魯、韓國、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、東加、英國和美國。

相較於2022年舉行的第28屆RIMPAC有26國、38艘水面艦艇、4艘潛艦、9國陸軍部隊、170多架飛機、約25,000名官兵參與，本屆參與演習的國家、艦艇和陸軍部隊數量增加。

參與本屆RIMPAC的國家如同上屆，包括美日印澳「四方安全對話」（QUAD）、澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）的成員國悉數參加，再加上南海周邊國家、南太平洋島國東加都參與，不少分析家認為軍演本身就是在向中國傳遞一個訊息：中國在西太平洋地區的擴張會受到阻止和擊敗。

報導稱，美國曾於2014年、2016年邀請中國參加RIMPAC。 2018年，因為中國在南海的擴張，美國撤回對中國的邀請。

此外，儘管台灣多次表態參與意願，參與本屆RIMPAC的29國中仍不包括台灣。分析家指出，美國主導的RIMPAC意在聯合盟友軍事威嚇中國，若邀台灣加入，挑釁中國的意味太濃，除加劇美中緊張情勢，也會為難部分盟國。

美國海軍表示，美軍第三艦隊司令將擔任此次演習的聯合特遣部隊司令，而智利海軍準將格雷羅（Alberto Guerrero）將擔任聯合特遣部隊副司令，這在RIMPAC歷史上尚屬首次。此外，日本海上自衛隊少將橫田和司（Kazushi Yokota）也將擔任副司令。

多國部隊演習的其他主要領導人包括加拿大準將莫納漢（Kristjan Monaghan）將指揮海上部隊，以及澳大利亞空軍準將德賈丁斯（Louise Desjardins）將指揮空中部隊。

報導稱，據美國《星條旗報》報導，博伊爾（Michael Boyle）中將是現任美軍第三艦隊司令。海軍中將韋德（John Wade）已被提名接替博伊爾。

美國海軍新聞稿表示，這次演習將增強國際聯合部隊「嚇阻和擊敗主要大國在所有領域和衝突等級的侵略」的能力，但沒有提供今年夏天將舉行哪些演習的具體訊息。

先前的RIMPAC訓練包括以飛彈擊沉海上艦船、兩棲登陸，以及海軍陸戰隊魚鷹飛機首次著落在澳洲船艦上。