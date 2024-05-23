連貪25年！貴州省政協前副主席李再勇認罪 受賄逾19餘億元

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大陸央視新聞報導，重慶市第五中級人民法院5月23日一審公開開庭審理貴州省政協前黨組成員、副主席李再勇受賄4.32億（人民幣，下同，約合新台幣19億零80萬元）餘元、濫用職權破壞生態開發浪費10億元公帑一案。李再勇當庭認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。

重慶市人民檢察院第五分院指控：1998年至2023年，被告李再勇利用擔任貴州省遵義市紅花崗區委書記，黔東南州委常委、副州長，銅仁地委副書記、行署專員，貴陽市委副書記、市長，六盤水市委書記，貴州省委常委、祕書長，貴州省委常委、貴陽市委書記，貴州省委常委、副省長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為相關個人在工程承攬、土地徵收、專案規畫審批等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣4.32億餘元。

2014年至2017年，李再勇擔任六盤水市委書記、市城鄉規畫建設委員會主任期間，明知盲目實施相關旅遊開發項目必然會突破生態紅線並侵占耕地、林地、水源地，且在有關人員明確提出反對意見的情況下，仍違反相關法律法規，強令開工建設，並指示授意通過舉債融資繼續推進該專案。

截至案發，該項目已支付項目融資利息和其他費用共計9.14億餘元，違規占用林地、耕地、永久基本農田、草地等土地總面積105餘公頃，破壞生態環境造成經濟損失8645萬餘元。檢察機關提請以受賄罪、濫用職權罪追究李再勇的刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告李再勇及其辯護人進行質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，李再勇最後陳述當庭表示認罪悔罪。

庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。人大代表、政協委員及各界群眾20餘人旁聽了庭審。