習近平在魯召開企業專家座談 緊扣中國式現代化全面深化改革

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新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平23日在山東省濟南市主持召開企業和專家座談會發表講話強調，中共二十大擘畫全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖，確立以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的中心任務。進一步全面深化改革，要緊扣推進中國式現代化這個主題，凸出改革重點，把牢價值取向，講求方式方法，為完成中心任務、實現戰略目標增添動力。

中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇出席座談會。

座談會上，大陸國家電力投資集團有限公司董事長、黨組書記劉明勝，深圳市創新投資集團有限公司董事長、黨委書記左丁，安踏體育用品集團有限公司董事局主席丁世忠，浙江傳化集團有限公司董事長徐冠巨，德國博世（中國）投資有限公司總裁徐大全，香港馮氏集團主席馮國經，北京大學國家發展研究院教授周其仁，中國宏觀經濟研究院院長黃漢權，中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長張斌等9位企業和專家代表先後發言。

就深化電力體制改革、發展風險投資、用科技改造提升傳統產業、建立健全民營企業治理體系、優化外資企業營商環境、推動香港更好融入新發展格局、增強民眾改革獲得感、推動城鄉融合發展、完善宏觀經濟治理體系等提出意見建議。發言過程中，習近平與大家深入交流，現場氣氛熱烈活躍。

聽取大家發言後，習近平發表講話。他表示，中共中央作出重大決策、制定重要文件，都深入調研，廣泛聽取各方面意見，這是中共黨的一貫做法和優良傳統。對大家提出的進一步全面深化改革的意見和建議，有關方面要認真研究吸納。

習近平指出，改革是發展的動力。進一步全面深化改革，要錨定完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化這個總目標，緊扣推進中國式現代化，堅持目標導向和問題導向相結合，奔著問題去、盯著問題改，堅決破除妨礙推進中國式現代化的思想觀念和體制機制弊端，著力破解深層次體制機制障礙和結構性矛盾，不斷為中國式現代化注入強勁動力、提供有力制度保障。

習近平強調，進一步全面深化改革，要抓住主要矛盾和矛盾的主要方面。要堅持和發展中國基本經濟制度，構建高水準社會主義市場經濟體制，健全宏觀經濟治理體系和推動高品質發展體制機制，完善支持全面創新、城鄉融合發展等體制機制，進一步解放和發展社會生產力、增強社會活力，推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎更好相適應。

推進經濟體制改革要從現實需要出發，從最緊迫的事情抓起，在解決實踐問題中深化理論創新、推進制度創新。其他領域改革也要聚焦全局性、戰略性問題謀畫改革舉措，實現綱舉目張。

習近平指出，人民對美好生活的嚮往就是奮鬥目標，抓改革、促發展，歸根到底就是為了讓人民過上更好的日子。要從人民的整體利益、根本利益、長遠利益出發謀畫和推進改革，走好新時代中共的群眾路線，注重從就業、增收、入學、就醫、住房、辦事、托幼養老以及生命財產安全等老百姓急難愁盼中找準改革的發力點和突破口，多推出一些民生所急、民心所向的改革舉措，多辦一些惠民生、暖民心、順民意的實事，使改革能夠讓民眾有更多獲得感、幸福感、安全感。

習近平強調，改革有破有立，得其法則事半功倍，不得法則事倍功半甚至產生負作用。要堅持守正創新，改革無論怎麼改，堅持中共全面領導、堅持馬克思主義、堅持中國特色社會主義道路、堅持人民民主專政等根本的東西絕對不能動搖，同時要敢於創新，把該改的、能改的改好、改到位，看準了就堅定不移抓。

改革要更加注重系統集成，堅持以全局觀念和系統思維謀畫推進，加強各項改革舉措的協調配套，推動各領域各方面改革舉措同向發力、形成合力，增強整體效能，防止和克服各行其是、相互掣肘的現象。

改革要重謀畫，更要重落實。要以釘釘子精神抓改革落實，既要積極主動，更要扎實穩健，明確優先序，把握時度效，盡力而為、量力而行，不能脫離實際。

李干杰、何立峰出席座談會，中共中央和國家機關有關部門負責人，山東省負責人，國有企業、民營企業、外資企業、港澳台資企業、專精特新「小巨人」企業、個體工商戶和專家學者代表等參加座談會。