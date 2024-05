上下班搭大眾運輸的時候

最害怕遇到體味很重的人...

公車或捷運上都擠到不行

超想逃離但卻無處可躲。゚ヽ(゚´Д`)ノ゚。

只能一直摒住呼吸祈禱他趕快下車XD

那你知道「體味」的英文怎麼說嗎?

一起來看看吧!

temple 太陽穴

Tension headache is often caused by eyestrain and temple pressure.

(緊張性頭痛通常是眼睛疲勞或太陽穴壓力造成的。)

armpit hair 腋毛

I dare you to dye your armpit hair blue!

(我賭你不敢把腋毛染成藍色的!)

belly button 肚臍

She got her belly button pierced last week.

(她上週去穿肚臍環。)

B.O. (body odor) 體味

The lingering body odor in the gym was foul.

(健身房裡面散不掉的體味好噁爛。 )

都學會了嗎~

如果你喜歡這類英文知識補帖,記得常回官網看看喔!