關注度經濟第一手觀察 有錢也買不到的死忠社群

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不想錯過「創作者經濟」的大浪，就必須稍微了解「關注度經濟」所產生的「現象」。

「關注度經濟(也稱作注意力經濟)」是諾貝爾經濟學獎得主赫伯特．亞歷山大．西蒙(Herbert Alexander Simon)在一九六九年提出的概念，並在一九九七年受到美國社會學者麥可．戈德哈伯(Michael Goldhaber)矚目而紅遍全世界，這個概念在日文中也稱為「關心經濟」或「注意經濟」，是指人們的關心與關注程度具有經濟性價值，並且像貨幣一樣可以作為交換媒介。

想吸引關注，帳號內容要夠豐富

「TikTok爆款」正是關注度經濟的產物。讓我們思考一下，當某個內容引發特定的人或主題標籤爆紅時，具體經過了哪些過程。

首先，有個人上傳的內容引起討論，大家都前來觀看。這時，人們會做的下一件事情就是去看創作者的自我介紹欄，不論在YouTube、TikTok或Instagram上都一樣。人們好奇「上傳這段影片的是怎麼樣的人？」所以點擊創作者的帳號或頻道，接著觀看他上傳的其他內容—這就是所謂的「加碼時間」。

但是在推特上，推文爆紅通常很難直接增加發佈者的追蹤者人數。畢竟，如果去看他的其他推文，內容通常都很無聊，像是「餓了」或是「今天氣壓很低，頭好痛」之類的。

在關注度經濟中，爆紅是「關注的高度集中狀態」，具有錢買不到的價值。但是，沐浴於關注中的瞬間，如果無法靠其他推文一口氣吸引前來「朝聖」的用戶，那麼爆紅也只是一時的。

這在社群影片上也適用。如果某部影片引發討論，而看過的人覺得「頻道裡其他影片也不錯」的瞬間，追蹤者就增加了。在關注度經濟中成功的關鍵，取決於你在「爆紅」到訪前累積了多少的前置準備。

其實，這也是我的實際經驗。ONE MIDEA前股東之一，「ARU」公司負責人阿健(古川健介)曾建議我：「明石先生，經營推特吧！名字就用片假名『ガクト』，然後堂堂正正地發佈一些『社群影片的真相』之類的推文。」股東的請託當然不能拒絕，所以我嘗試了一天，馬上就沒有好點子了。