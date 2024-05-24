AI時代下，創作者要如何存活？

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最大限度發揮「自己的獨特存在」

Web3.0與AI等科技加速發展，創作者所處的環境也出現很大的轉變趨勢。

首先是Web3.0，它經常被視為複雜的概念，不過如果把它想成是創作者獲得「直接收款」的管道，就比較簡單易懂了。這代表賦予自己的數位內容金錢價值，並且不需要依賴中央集權性質的平台，而是透過直接接觸客戶，將內容轉化為金錢價值，這就是Web3.0的基礎構想。

另一個趨勢是AI的進步，例如以「Midjourney」為首的AI圖像生成服務。如今不管是圖像、照片甚至是影片，AI都能夠輕鬆生成，因此也形成插圖家跟AI、攝影師跟AI 還有影像導演跟AI對立的結構。

在創作某種獨特作品的方面，人類還是勝過AI。然而，決定了獨特的概念以後，要將概念催化成各種版本的作品，這方面人類終究不敵AI。

在這兩個趨勢下，未來的創作者應該如何生存下去呢？

首先的基本前提是，我們是人類，而人類是獨特的存在。為了生存，我們必須充分發揮自己的獨特性，只有這麼做才能勝過AI。

在無法看見執筆者面貌的部落格時代，「農場文」四處橫行。但是，未來將不再重視沒有署名的報導文章，或是容易進行機械複製的內容，那些無須展現「自我」就可以量產的內容，在商業上將失去價值。

對創作者而言，最重要的是在創作時認真思考「這是否只有我才能做到？」以及「自己做這件事情有意義嗎？」，而針對這些問題，最簡單易懂的解決方法，就是「露臉」。可以清楚表明自己是創作者，正是人類相對於AI最大的區別。Web3.0的「直接收款」模式，也可看作是粉絲「想要從這個人手上購買商品」、「想要為這個人做一些事」，正是基於這一點。

當然，如果能夠透過創作本身展現獨特性的話，那倒不是非露臉不可。然而，大部分的人並不是天才，所以想做到這件事可能相當困難。