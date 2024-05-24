林建勛｜土地市場重返榮耀 下半年關注三趨勢

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新青安貸款政策點燃房市，總計今年第一季全台買賣移轉棟數達8.1萬棟，創下13年來同期次高紀錄。市場購屋動能積極，加之今年景氣穩定、產業投資動能回升，建商吃下定心丸，第一季狂買近500億元，除鎖定可立即開發的重劃區土地，更砸重金購入市區商業大樓、全棟透天等，瞄準精華地段資產未來重建效益。

受金融環境、連續升息、打炒房政策等多重利空因素影響，前兩年土地市場歷經交易低谷，年交易量均低於700億元水位，如今終於迎來春天。總計今年第一季建商已砸下424億元購置土地、地上權、商辦、透天等產品，購置資產腳步遍及六都，市場熱度全面回升。

目前主要預測機構對今年經濟成長都持較為樂觀的態度，加上台股攀上2萬點高峰、通膨預期心理以及新青安貸款政策，匯聚成點燃房市三把火，帶動房地產市場價量齊揚。自住剛需買氣旺盛，同步拉抬建商購地信心，且接下來土地市場在三大交易動能推進下，全年交易量可望重返千億元榮光。

首先，產業發展帶動區域發展及人口紅利，住屋需求旺盛，持續吸引建商積極獵地。今年全球掀起AI熱，相關產品需求強勁，推動供應鏈廠商加碼產能，包括台積電等多家指標科技大廠均有擴產計畫，並陸續於台中、嘉義、高雄等縣市投資設廠，大量就業人口移入推高區域房市需求，也激勵建商進場興建住宅產品。

其次，開發商獵地積極回防精華區、可立即開發的重劃區土地。從今年第一季土地市場交易來看，最熱區落在新北市，於新莊區就出現2筆10億元以上的大型交易，包括國泰建設布局新莊副都心，以12億元取得副都心段一小段土地；以及炎洲集團鎖定塭仔圳重劃區，斥資10億元購入中港厝段土地。

最後，除住宅土地外，近年具危老改建效益的辦公大樓、透天等，也是建商最愛購買的熱門產品。今年第一季交易中，就有39%的交易額是建商布局市區精華不動產所貢獻，最大筆交易為璞永建設等8間建商與代銷公司，以131.25億元買下芙蓉大樓約63%產權。建商購入市區商辦、透天店面、商場、飯店等商用不動產，是較為靈活的購買策略，資金可不受土融限貸的限制，未來啟動改建可望創造龐大增值效益。