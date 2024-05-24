試車報告》極致的前衛 BMW X2 sDrive20i M Sport

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當年以打造原創SAC (Sports Activity Coupe)而名震車壇的BMW X2豪華運動跑旅，以大改之姿再次面世，總代理汎德共計導入BMW X2 sDrive20i M Sport、X2 M35i xDrive性能款、純電iX2 xDrive30 M Sport等三款，試駕車為BMW X2 sDrive20i M Sport。

這次全新世代BMW X2試車，汎德選在離島澎湖舉辦，真正試了個遍，對這輛迎合年輕買家的SAC留下無比深刻印象。

尺碼變大車格跳級 犀利線條形塑跑旅性格

拿到試駕的X2，第一眼，發現這車尺碼變大了，車長拉大到4,554 mm，車寬、車高則各加大至1,845 mm、1,590 mm。還一個鮮明印象是，賦予M Sport套件的外觀甚是前衛，搭配具光型變化之智慧LED頭燈的六角雙腎水箱罩，讓車頭獨樹一格，整個身型以犀利線條帶出特有的跑旅性格；刻意塑造的斜背線條一路延伸到特採C型尾燈組的車尾，感覺X2肯定做了精密的風洞測試，使其風阻係數達到極低的0.25Cd。另外試駕車車色Cape York Green非常惹眼。

座艙用料比前代考究 採同級唯一手機數位鑰匙2.0

全新X2座艙用料明顯比前代考究。很喜歡車內用Veganza雙色透氣皮質內裝及鋁質織紋飾板營造的做工，使豪華感為之倍增。跟進新世代X家族風格，控台也改採以10.25吋駕駛儀錶配合10.7吋中央顯示幕的懸浮式曲面螢幕，坐在駕駛座上望向BMW擅長的抬頭顯示，此番駕馭架勢充滿戰鬥氣息。

有個印象很深刻，全新X2因著採用同級唯一手機數位鑰匙2.0，用車更方便，除了導航設定快速，還會做超速提醒，加上AR擴增實境導航，精確度大幅提升。另外，此車新採BMW Operating System 9，透過其上QuickSelect快捷選單和下方的重點功能鍵，操作更快也更直覺。至於已屬X家族賣點的懸浮式中央鞍座，則是結合了懸浮排檔座及撥桿式排檔。行李廂空間也變大了，基本容積560公升已是同級最大，甚至在將40/20/40可分離後座椅背傾倒後，置物空間更可大舉擴增到1,470公升。

渦輪引擎搭48V複合動力 7速雙離合器自手排換檔順暢俐落

試駕的X2 sDrive20i M Sport搭載直三渦輪引擎搭配48V複合動力，最大馬力達170匹，扭力則達24.48公斤米，且是於1500rpm低轉速就可達扭力峰值，零百加速具8.3秒實力。實際駕馭，以其精心搭配的7速雙離合器自手排，加速很順暢，換檔也俐落，渦輪遲滯幾乎無感，這次試駕四人同車，感覺上坡毫無重拖感，直路行進迅捷。有此強大跑旅車系加持，業者今年銷售肯定如虎添翼。

基本規格表:

車型: BMW X2 sDrive20i M Sport

動力型式: TwinPower Turbo汽油直三渦輪增壓+48V高效複合動力

排氣量:1499c.c.

變速箱:7速Steptronic雙離合器自手排

最大馬力: 156hp/4700rpm(+48V高效複合動力19hp)

最大扭力: 240Nm(24.48kgm)/1500rpm

0~100Km/h加速: 8.3秒

參考售價: 225萬元