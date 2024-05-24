鎖定成功人士！格萊天漾攜手老娘造型 宴會妝造一條龍

為解決成功商業人士宴會需求，並攻佔廣大的扶輪社、獅子會等商業交流社團的活動市場，格萊天漾大飯店攜手「老娘彩妝造型團隊」推出「宴會妝造一條龍服務」更有「逆齡彩妝造型方案」，為原先就非常多元的宴會服務加值，讓成功人士的商業交流活動更省心，免去出席重要活動打理儀容的煩惱，更全面的服務受到許多扶輪寶眷、獅友的支持，也吸引不少高端商務人士選擇格萊舉辦頒獎典禮、晚會等重要活動。

老娘彩妝造型團隊由創辦人謝易倫領軍，人稱「老娘」的謝易倫具有超過10年彩妝工作經驗，為知名電視節目《小姐不熙娣》、《女人我最大之玩美研究室》、《女神在線》等節目彩妝老師，同時也是藝人許維恩的婚紗攝影造型師，導演馬志翔、百萬網紅蕾菈指定的婚禮造型師，對於各項典禮、宴會現場與高端名流的宴會造型需求掌握度極高，領軍的造型團隊亦執行過多位藝人、網紅與名媛彩妝造型服務，在妝造業界有「零負評」團隊著稱，這次與格萊天漾大飯店合作即是看中彼此在宴會服務中的高品質，也期待能更全面的提供給高端宴會客群細緻的整體服務。

格萊天漾大飯店則表示，老娘彩妝造型團隊的妝前妝後改造非常知名，過去服務主婚人造型等熟齡彩妝也有爆炸性好評，許多媽媽更是對於妝後看起來年輕了20歲這點非常滿意。同樣的在疫情之後，客人的宴會活動需求都逐漸轉為多元、多變，除了成功人士的交流活動像是扶輪社、獅子會、青商會等，商業人士注重儀表與正裝造型之外，也有越來越多的中小型派對客群，像是「大亨小傳主題派對」、「芭比風主題趴」等等，客人從活動布置到妝造上都有很多細節上的需求，格萊天漾大飯店的優勢在於我們跟異業關係密切良好，客人選擇格萊舉辦活動，除了場地與餐食交給我們可以完美搞定之外，各項籌辦活動的需求都可以透過我們找到推薦廠商還可以享有格萊訂席客戶的專屬優惠，可以說是商務交流活動的最佳選擇。

台北宴會飯店首選「格萊天漾」與台灣最強彩妝造型團隊「老娘彩妝造型」聯名推出「宴會彩妝一條龍」服務，無論是婚禮喜宴還是工商活動都適用！即日起至2024年12月31日前，凡下訂格萊天漾婚宴服務之新人，選任「老娘彩妝造型」團隊進行新秘服務簽約即贈新郎造型梳化，24小時內下訂還送免費定妝一次；老娘彩妝造型團隊之婚禮新人，選擇「格萊天漾大飯店」做為婚宴地點，可享紅或白酒免費暢飲，場勘即下訂還可享有試菜一桌5折優惠。

工商宴會或商業交流活動之商務族群，如有「老娘彩妝造型團隊」彩妝造型需求，於指定宴會場地「格萊天漾大飯店」舉行活動並進行梳化工作者，可享2人以上85折，5人以上最低6折起優惠。訂席詳情請洽格萊天漾大飯店02-23383366，彩妝造型需求請搜尋「老娘彩妝造型團隊」。