試車報告》很休旅的頂級掀背 Škoda Scala 1.5 TSI豪華菁英版

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Škoda Taiwan自導入Scala車系，即成其中型掀背主力，迄今銷量已累積數千台之多，配合 Škoda Scala小改款，業者特地遠赴馬祖集體試駕，新車款式包含1.0 TSI豪華動能版與1.5 TSI豪華菁英版，試駕車為頂級的Škoda Scala 1.5 TSI豪華菁英版。

搭機飛往馬祖南竿，來到當年戰雲密佈時作為指揮中心的馬防部，看到早年蔣介石書寫的大大「枕戈待旦」四字。這次試駕的小改Škoda Scala就在這兒進行簡報。取得新車後，恣意朝島上的山道駛去。

外觀更顯俐落精緻 整車洋溢犀利運動氣息

看著嶄新Škoda Scala外觀，整輛車變得很俐落精緻，尤其是更具造型美感的鍛黑立體水箱罩，以及，配以上下兩道銳利日行燈的Matrix LED智慧複眼頭燈，使車頭更顯低伸犀利；很有辨識感的序列式LED尾燈仍屬標配，不過透過賦予下擾流和進氣口，比舊款更具工程美感。

以類麂皮和縫線拉升乘用質感 中控螢幕升級為8.25吋

在車內掃視控台，Škoda大器地以10.25吋數位駕駛儀表搭配8.25吋中央觸控螢幕，許多細節都做了升級，例如中控螢幕原本是8吋；空調改採可直控的風量調整鈕，之前須先key in中控螢幕去調；精緻的多功能方向盤則是改採電容感應式。但視覺上最大升級是，座艙控台、門板、座椅導入類麂皮Suedia材質並搭配細緻飾板和車縫線，使得整體乘用質感更趨上乘，特別在開啟全景玻璃車頂之後，感覺置身在豪華車氛圍之內。

行李廂容積可擴充至1,410公升 Type C插孔充電功率大幅提高

坐上後座，以我170公分身高測試，頭部和膝部空間很寬裕；6/4分離後座椅背極易擺平，全躺平後行李廂容積可擴充至1,410公升。順帶一提，試駕車內共有5具Type C插孔，前後座都有，連後視鏡都附加1具，除後視鏡這具，充電功率都提升到了45W。

搭載高扭力TSI渦輪引擎 駕馭樂趣套件值得選配

動力搭載直四TSI渦輪增壓引擎，最大馬力150匹，扭力達到25.5公斤米，峰值調在1500~3500rpm中低轉速域，這次三人一車，不用降檔，爬陡坡輕鬆自如，其歐式底盤紮實沈穩，遇到一般彎道更直接帶過，行駛舒適度亦讓人滿意。試駕車有選配駕馭樂趣套件，除了駕駛座電調座椅，還另有方向盤換檔撥片和駕駛模式選擇，費用不高值得一選，對提升駕馭便利性和駕駛樂趣確有正面意義。在島嶼試駕，除了體驗全新Škoda Scala 1.5 TSI的豪華質感，也深刻感受了其濃濃休旅特質。

基本規格表:

車型: Škoda Scala 1.5 TSI豪華菁英版

動力型式: 直四TSI汽油渦輪增壓

排氣量: 1498c.c.

變速箱: 7速雙離合器自手排

最大馬力:150hp/5000~6000rpm

最大扭力: 25.5kgm/1500~3500rpm

0~100km/h加速: 8.2秒

參考售價: 106.8萬元

（早鳥送價值5萬駕馭樂趣套件