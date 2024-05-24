試車報告》搶眼跑格 豪華駕馭 NISSAN ALL NEW SENTRA尊爵BOSE版

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美學跑房車NISSAN ALL NEW SENTRA於2020上市隨即躋身名車之林！這次新車改款，配備大幅升級卻逆勢降價而引發話題熱。三款車規包含尊爵版、尊爵智駕版、尊爵BOSE版。試駕車為最頂級之尊爵BOSE版雙色外觀+橘黑內裝。

試過太多休旅車，聽到要試駕有「美學跑房車」美譽的NISSAN ALL NEW SENTRA，心中多了雀躍和期待。

改款外觀搶眼帥氣 搭配17吋鋁圈盡展耀眼美型

此車外型明顯升級，透過全新鍍鉻格柵水箱護罩、水平鍍鉻飾條搭配鷹式LED陣列頭燈，帶出V-MOTION時尚帥氣外觀；其賦予肌理鈑件正側面在配以17吋雙色切削鋁圈下，盡展運動化美型；從側斜角度看去，掃視到其同級唯一雙色類敞篷式車頂，以及雙迴力鏢造型LED尾燈。望向ALL NEW SENTRA，感受了它跑格與豪華兼容的造型魅力。

黑橘雙色座艙超頂級 12.3吋大螢幕營造進口豪車跑格

試車當天有點熱，立刻用i-KEY智慧鑰匙遙控發動引擎並開啟空調，感覺該功能很貼心實惠。其特有黑橘雙色座艙超頂級，有雙B般高質感；數位駕駛儀表還賦予抬頭顯示器，並搭配超大12.3吋懸浮式中控螢幕，很輕易就連上了Apple CarPlay(亦有Android Auto)，且在試駕中發現，一開啟導航，駕駛儀表就會同步顯示路標轉向，更便利也更直覺。整體內裝光看那橘色皮質控台和飾板就可感受濃濃進口豪車跑格！細部則是處處都在強化其豪華特質，除了特採D-Shape跑格方向盤，其雙區恆溫空調還配上三環跑格出風口；中央扶手也內建有USB Type C充電座；車內更大方標配頂級BOSE音響+8支揚聲器，聆聽時發現，此車非但舒適導向且隔音超好，靜肅性上乘。

3D Relax紓壓皮椅久坐不累 560公升行李廂勇冠同級

坐進ALL NEW SENTRA，感覺比同級寬敞很多，算是拜其2712mm長軸距之賜。這次試駕車特別升級採3D Relax紓壓皮椅，整趟試車久坐不累，幾乎沒有疲勞感。後座除標配6/4分離椅背，行李廂空間更多達560公升，不僅勇冠同級車，甚至還優於不少休旅車。空間這麼夠用，開去露營也挺能裝的。

特採黑橘雙色之NISSAN 3D Relax紓壓皮椅。圖／于模珉

動力搭載內含GT-R血統1.6升直四引擎，最大馬力138匹，扭力達16.2公斤米，搭配的五代X-CVT無段變速滑順又細膩，油門反應迅速；想衝速，重踩就來勁；車身剛性極佳，底盤重心低，操控穩健，比起重心高的休旅車，駕馭此車全家出遊反而無暈車之虞。

智駕科技已是標準LV2 智行安全系統全面又完備

這次試駕，平路和高速都用ICC定速控制，不僅全速域，會自動跟車到停止，前車一起步按下RES+鍵就繼續跟車，相當好用。此車因升級標配ProPILOT智行安全系統，主被動安全系統都已齊備，但ALL NEW SENTRA還有兩個同級唯一:EAPM油門誤踩緊急輔助、PFCW超視距防追撞警示雙系統，前者低速時一旦前後遇障礙物就自動煞停，愛車不會破相；PFCW則是透過前側雷達監控，當感知前車與前前車有追撞可能便會立刻示警，讓駕駛人及早閃避，這在民眾總愛貼緊開車的台灣也太好用了吧。試完車發現油表沒太動，原來此車每公升可跑17.7公里，算同級最強！ALL NEW SENTRA稅金本不高，油耗又低，尤其乘用性如此優越，絕對力推。

ALL NEW SENTRA智駕科技已是標準LV2，ICC定速控制行進保持置中。圖中還可見抬頭顯示器。圖／于模珉

試駕車升級採AVM 360°高畫質立體環景影像系統附MOD移動物體偵測，倒車時會主動偵測並發出警示。圖／于模珉

基本規格表:

車型: NISSAN ALL NEW SENTRA尊爵BOSE版

動力型式: 第三代HR16K2直四自然進氣

引擎排氣量: 1598c.c.

變速箱: 第五代X-CVT無段自動變速附Ds檔

最大馬力: 138ps/6300rpm

最大扭力:16.2kgm/4000rpm

平均油耗:17.7Km/L

參考售價: 90.4萬元(舊換新85.4萬元)(橘內裝加價1萬)