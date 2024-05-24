5／30天赦日 開運絕佳是這兩個時辰

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想擺脫衰運，絕對不可以錯過這天；想提昇旺運，絕對不可以錯過這天；想調整命運身段，重新出發，絕對不可錯過的日辰，這一天就是「天赦日」天赦日。

「天赦日」顧名思義就是老天爺赦免災厄的日子，而這個老天爺在道教來說指的就是玉皇大帝，從宇宙最高領導人所賜予的轉運與除錯的機會，就如國家大赦一般，這是個可以有效除厄運，轉好運的大好日子。

每一年大約有6個「天赦日」，上天有好生之德，「天赦日」是老天爺賜給我們的轉運日，赦免掉生活上的小罪、小過或小人，以及劫財星厄勢力，而這一天的造吉祈福同時也具有擺脫衰運的神效。請依照日辰再配合「奇門遁甲」的時間與空間共同運用，讓整體運勢有機會因為做了修正，而讓生命愈來愈豐富精彩。

5月30日是2024甲辰龍年的第三個「天赦日」，這是個十分特殊的日辰，只因天干地支的組合十分有意境。那就是「甲辰年、己巳月、甲午日、辛未時」，日辰的亮點在於「財源星與財祿吉星」並臨，並且處於共振狀態，而「日辰」的主氣則是一種「絕處逢生」式的「脫胎換骨」。

根據古書記載，「天赦日」就是是「季節專氣」的日辰，例如春天是「戊寅日」，夏天是「甲午日」，秋天是「戊申日」，冬天是「甲子日」，這是季節中的「祿日」或「旺日」，亦即是生氣蓬勃的日辰，對於玉皇大帝賜予宥罪赦過的能量，以及消災化煞與祈福添壽的祈福而言，最是神奇靈驗。不過值得體醒的是，對於婚姻這件人生大事而言，卻未必適用。

讀者們可以掌握這個老天爺賜給我們的轉運日，依照日辰再搭配【奇門遁甲】的時間與空間共同運用，讓整體運勢有機會因為做了修正，而讓生命愈來愈豐富精彩。

溫馨提醒，這一天祭拜的主要對象是「玉皇大帝」，只要在每個宮廟的「天公爐」上香默禱，就是在祭拜「玉帝」了。一般來說「玉皇大帝」也是泛指的「上帝」，因此不同宗教可以向不同的神祇祈禱賜福。

【奇門遁甲】開運策略如下：

2024年5月30日，陰曆四月廿三日甲午日，開運絕佳的時間為「午時」和「未時」。

前往廟宇拜拜祈福或是教堂祈禱，懇請上帝賜福，並消災解厄。

1、午時：11點15至12點45。

方位：正東方、東南方、正南方。

不論是從「正東方」還是「正南方」出行，經過「東南方」，用10分鐘走完三個方位，吸收【奇門遁甲】三個「吉門」的旺氣後，在依照自己的需求前往該方位的廟宇或教堂拜拜祈福。

正東方，開創機會，突破瓶頸。

東南方，休除負能，化解厄運與病符星。

正南方，此時此方位的祈禱，神祇聆聽得到。屋宅布局旺文昌、人緣、財源，噴灑香氛提昇幸福磁場。

2、未時（13點15至14點45）。

方位：東南方、正南方、西南方，以及西北方。

不論是從「東南方」還是「西南方」出行，經過「正南方」，用10分鐘走完三個方位，吸收【奇門遁甲】三個「吉門」的旺氣後，在依照自己的需求前往該方位的廟宇或教堂拜拜祈福。

東南方，開啟事業貴人磁場，化煞為權，營造圓滿籌碼。

正南方，休除人際關係負能，化小人為貴人。

西南方，除舊佈新，汰弱換強，改變形象。

西北方，則是事業未來目標的規劃與許願，願有多大，景就有多壯觀。

拜拜須知：

供品三樣水果、發糕或蛋糕，圓形牛軋糖（財源廣進，功名糖）

還要準備福圓或代殼花生。

拜拜後，於現場剝食三顆福圓或花生，默念三次「壞運去，好運來」脫離厄運。

接廟宇的水，回家後洗臉、擦身體，消除厄勢力，將水倒進陰陽水、帝王水裡天助神力，噴灑家中每一個角落，讓神力充滿家中。