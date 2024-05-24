試車報告》剽悍帥勁 競技風采 25年式全新COROLLA ALTIS GR SPORT

為了滿足品味買家對於個性化潮流外觀及駕馭性的高度追求，TOYOTA GR團隊特與國瑞汽車聯手，針對台灣熱血買家推出全新改款COROLLA ALTIS GR SPORT，總代理和泰汽車日前才剛發表，記者就趕緊做了一手試駕。

自從TOYOTA總代理和泰汽車導入GR性能車系之後，每次聽聞有相關車款引進就深感振奮，尤其不時有機會接收乃至觀看日本房車賽或越野房車賽訊息和影像，更不禁對GR這個熱血品牌肅然起敬。提到熱血，這次和泰推出全新改款COROLLA ALTIS GR SPORT，且又第一時間獲得機會試駕，那股潛藏的GR熱情又被煥發了起來。

2.0引擎和變速箱俱屬車系頂尖 Direct Shift-CVT敏銳線性且更安靜

取得車後立刻上路，動態回饋很即時。全新ALTIS GR SPORT動力採用新世代Dynamic Force 2.0升引擎，搭配Direct Shift-CVT附10速序列式手自排變速箱，兩者還都做了升級調校，亦都是該車系動力系統的佼佼者。其最大馬力和扭力值各達170匹及20.4公斤米，馬力值比1.8升車款多了21%，扭力值則是多了17%，就中當然以高達20kg-m的扭力最受用，特別用以搭配的Direct Shift-CVT更為敏銳直接，起步反應也更快，加上CVT的線性特質，換檔超smooth，且因模擬檔位提升到10速，上了高速公路進入巡航狀態就可感受運轉的靜肅性。

入彎自動退檔有利再加速 高壓縮比引擎平均油耗達16.5km/L

既是標榜GR SPORT自然要小小狂飆一下。先是按入設在中央鞍座前端的SPORT MODE鍵，也在幾個陡彎做劇烈加速，發現入彎時會自動退檔，有利出彎時再加速；此車因標配有方向盤換檔撥片，於是逕直排入手排模式，在人少的淺山地區充分享受了類房車賽般的駕駛樂趣。這麼說，有個關鍵乃在此車特採GR團隊調校的運動化懸吊，除了前後都採防傾桿，後防傾桿還特地加粗，包括彈簧係數和避震器亦都做了調整提升，使其貼地表現更優，飆速也更篤定自在。值得一提的是，ALTIS GR SPORT雖然強調性能表現，但這顆2.0引擎係採13:1高壓縮比設定，熱效率又比同級高，使其平均油耗可達16.5km/L。

全新ALTIS GR SPORT雖強調性能表現，但其2.0引擎係採高壓縮比設定，熱效率亦高，平均油耗可達16.5km/L。圖／于模珉

全車GR黑化套件更顯霸氣 外觀充滿運動化個性風采

把車開到河邊，終於有機會好好端詳全新改款的ALTIS GR SPORT。此車常規版車頭本就以侵略性前衛造型和LED犀利日行燈/大燈馳名，此番賦予全車GR套件，更是出脫得更為霸氣且充滿自我個性。

護罩進氣孔特採G字形並鐫GR銘板 胎圈升級18吋有利抓地表現

仔細看，發現真的和常規版很不同，不少專屬套件都重新開模，並且皆以黑色強化個性風采。水箱護罩和下保桿即屬一體成型設定，護罩內的格柵進氣孔還特採G字形，並在右側賦予GR銘板；嶄新的下氣壩兩側新增進氣孔結合霧燈框，不僅好看，也因可減少風阻而有利貼地性。此車側面因車身比例佳一向有美型口碑，這次特別配以黑化窗框飾條和霧黑鋁圈，使其剽悍氣息為之大增，尤其胎圈更升級成18吋，無形中也提升了抓地表現。車尾則是特採GR專屬燻黑尾翼與燻黑LED光條式尾燈，甚至還以黑色飾條貫通左右尾燈，並在後保桿下方特增網格狀下擾流，行李廂蓋下則是鐫上了COROLLA ALTIS黑色銘板與GR銘板，讓這輛GR SPORT在洋溢剽悍跑格同時，更增一分專屬的車尾辨識度。

行李廂蓋下特別賦予COROLLA ALTIS黑色銘板與GR銘板。圖／于模珉

內裝隨處可見紅黑與GR元素 BRIN NAUB材質觸感佳兼具止滑性

進入全新COROLLA ALTIS GR SPORT座艙，老實說，真的眼睛一亮！為了強化此車的熱血氛圍，車內隨處可見專屬紅黑雙色內裝配色與GR元素。控台、內門板、座椅、排檔桿套、真皮方向盤握把全都賦予紅色縫線；引擎啟動按鈕除外圈改黑之外，還加上了GR徽飾；方向盤下緣則是新增GR銘板，但最醒目的是，車內包括雙前座和後方三座都特採專屬的紅色安全帶，拍照時發現真的好吸睛。說起座椅，全新ALTIS GR SPORT這次車座特採BRIN NAUB透氣類麂皮材質，其灰色系和黑色皮質好速配，觸感亦佳，主要類麂皮材質具有止滑功能，更利於高速操駕。也另注意到雙前座頭枕特地附加了3D壓紋GR標記，讓車內更增個人化風格。試過全新COROLLA ALTIS GR SPORT，感覺是，此車改款著力甚深，除了動力全新，外觀、內裝也都極力突出GR專屬和頂級特質，根本就是輛獨立新車。據了解，以COROLLA ALITS GR SPORT打造的「GR統規賽」，確定將在年底登場，對車主而言，此車的價值感又更倍增了。

為了強化熱血氛圍，全新COROLLA ALTIS GR SPORT車內隨處可見專屬紅黑雙色內裝配色與GR元素。圖／于模珉

座椅特採BRIN NAUB透氣類麂皮材質，其灰色系和黑色皮質好速配！雙前座頭枕特地附加3D壓紋GR標記。圖／于模珉

基本規格表:

車型:全新改款COROLLA ALTIS GR SPORT

動力型式: 直四汽油自然進氣

排氣量: 1987c.c.

變速箱: Direct Shift-CVT附10速序列式手自排

最大馬力: 170ps/6600rpm

最大扭力:20.4kgm/4400~4800rpm

平均油耗:16.5Km/L

參考售價: 91.5萬元