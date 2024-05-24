宋權燐以ESG現代農業科技　養出「綠原酸機能蛋」

疫情後，養生、健身風潮興起，進而帶動減脂不減肉、降低澱粉、提高蛋白質攝取量的飲食新吃法。據統計，國人平均每人每年食用355顆雞蛋，顯示出雞蛋是民眾最簡易補充蛋白質的管道，有業者看準這一天一顆蛋商機，首創內含ESG現代農業科技的「綠原酸機能蛋 」，為雞蛋市場帶來全新選擇。

許多人會以「紅白蛋」作為營養價值的標準判斷，研發出綠原酸機能蛋的愛森客創辦人宋權燐表示，雞蛋的營養價值，其實是取決於雞隻本身所食用的飼料和健康狀況，像是前陣子進口過期蛋爭議以及每年多起雞隻禽流感等問題，引發民眾食安焦慮甚至蛋農的無力，因而讓我興起「養好雞、吃好蛋」的使命感。

宋權燐教三撇步 辨新鮮健康雞蛋

宋權燐接著說，只要打過蛋的人都知道，蛋殼一打破入鍋，經常會有「蛋黃散了」的狀況，而一顆新鮮健康的雞蛋打開後，則可以清楚看見立體堅挺且渾圓的向日葵色蛋黃，還有清澈透明雙層的濃厚蛋白與稀薄蛋白，而越新鮮的蛋，濃厚蛋白會越明顯。愛森客研發團隊更曾試過將20支牙籤同時插入綠原酸機能蛋黃中，仍可堅挺不破。

愛森客綠原酸機能蛋除了力求新鮮外，為了養出有保護力的雞隻，宋權燐表示，團隊從雞吃的飼料著手，透過「獨家專利離子化萃取技術」，自咖啡生豆萃取出天然抗氧化物－綠原酸（咖啡多酚）取代抗生素和動物用藥，增加雞隻抵抗力；而「綠原酸」經過體內機轉還可產出珍貴的多醣體，同時，團隊給予生產綠原酸機能蛋的咕咕雞場雞隻每日食用葉黃素、益生菌、酵素等均衡配比的營養品，也因此造就出綠原酸機能蛋有別於市售雞蛋的營養價值。

宋權燐打造零污染、零殘留綠原酸機能蛋

因了解到不是每位消費者都會溯源食材，多年來致力於農業科技研發的宋權燐仍堅守把關「食的安全」，並認為新鮮食材，消費者們都能「吃」得出來。他將ESG融入現代農業，在埔里山水淨地開設咕咕雞場，以新農牧循環養殖技術讓羽毛、蛋殼等餘料變好料，照料雞隻的同時還能與土地共生共好；不僅讓人們重視食材的新鮮度和安全性，更證明可以在不產生異味、不留下農藥殘留、也不須擔心沙門氏桿菌與動物用藥問題的前提下，研發出的每一口高質量蛋白質依舊零污染、零殘留！

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