數字看中國｜大陸低空經濟規模每年保持30％增速

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著低空製造產業鏈不斷完備，大陸政府為低空產業提供政策引導和補貼扶持，加上低空空域的劃分與監管也日益完善，過去兩年，大陸低空經濟規模每年都保持著約30％的增速，呈現井噴式發展態勢，預計2030年大陸的低空經濟規模可望達到人民幣2兆元。

繼2023年12月低空經濟被大陸政府定位為戰略性新興產業，今年3月被寫入政府工作報告後，大陸多省市政府陸續發布低空經濟產業規劃及相關支持措施，其中珠三角、長三角地區依靠已有的產業基礎，引領行業發展，呈現出較為顯著的先發優勢。