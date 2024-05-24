輝達財報超優 股票1拆10

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輝達五大部門營收變化

受惠於AI晶片需求火爆，輝達公布第一季營收與獲利不僅擊敗市場預期，並且預告第二季銷售前景仍將表現強勁，此外宣布將進行1拆10的股票分割，現金股利在股票分割後將提高150％至每股0.1美元。受到業績亮眼與股票分割等利多激勵，輝達股價23日開盤漲逾10％，至1,043美元。

累計年初至5月22日為止，輝達股價已經狂升超過9成，市值也暴增到2.3兆美元上方，僅次於微軟與蘋果，為美國市值第三大公司。

根據輝達發布的第一季財報顯示，截至4月28日為止的2025財年第一季營收為260億美元，年增262％、季增18％。先前分析師預測為246.9億美元。規模最大與最重要的業務是資料中心，涵蓋AI晶片與營運AI伺服器所需的其他零件，上季營收較一年前激增427％至226億美元，輝達解釋受Hopper晶片出貨帶動，包含H100 GPU在內。專業視覺化部門營收為4.27億美元、車用與機器人部門營收3.29億美元。

輝達第一季淨利為148.8億美元，年增628％、季增21％，毛利率78.9％。分析師原本預期淨利為129億美元、毛利率為77％。GAAP每股盈餘（EPS）也較上年同期暴增629％到5.98美元、季增幅則為21％。

輝達預估，在資料中心業務持續擴大成長下，第二季營收將攀升至280億美元。目前在AI高階晶片市場當中，超過八成都由輝達拿下。

輝達昨宣布將進行「1拆10」股票分割，6月7日生效，然股票分割後，它將把季度現金股利從每股4美分大幅提高至10美分。

華爾街目前樂觀預估，輝達在2025財年第四季季度營收有望突破300億美元大關，整個財年營收料將升破1,100億美元大關。（相關新聞見A3）