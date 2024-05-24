外資:AI高峰還未到 樂見輝達鏈後市

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全球AI領頭羊輝達公告財報後，盤後股價大漲6％，突破千美元大關、登歷史新高，摩根士丹利證券指出，現在離AI高峰還早，有助維繫投資人對亞洲AI供應鏈信心，台廠中特別看好台積電、京元電、緯創、川湖、鴻海。

輝達上季營收超越公司先前財測，本季營收財測280億美元左右超越研究機構共識。因為買方法人對本季預期較高，市場浮現「缺乏驚喜」擔憂，對比輝達股價盤後大漲，台系供應鏈以台積電續漲的出色表現回應。

外資知名半導體產業分析家陸行之觀點為，雖宣布股票分拆讓投資人興奮，輝達公司持續看好前景，但本季看不到什麼獲利預期大驚喜。首先，輝達對5～7月當季營收財測280億美元雖超市場預期，然僅比各分析師估值平均高出5％，比起過去三個季度的超越26％、12％、10％，略降溫。另，輝達上一季庫存月數達3.12月、季增5％，供應鏈已能趕上暴衝時無法滿足的訂單，估計同期間輝達占台積電營收比近1成。好消息是，輝達車用半導體營收占比雖不到1％，但季增17％、年增11％，顯示AI輔助駕駛系統銷售有進展。

摩根士丹利證券分析，市場每一季對輝達的標準都很高，財報公告後，輝達盤後依舊大漲；看好未來六個月內，亞洲供應鏈廠商獲利明顯進步。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）依輝達經營管理階層說法，H200、Blackwell GPU需求仍超過供應量，供不應求會延續到2025年。由於CoWoS（包含台積與非台積陣營）產能第三季開始提升，市場擔憂輝達GPU是否可能轉為供過於求，然摩通認為，考量Blackwell占比提升，且Blackwell GPU中介層尺寸變大，CoWoS同樣會短缺到2025年。

外資對輝達股價預期，多頭派的美銀、海通國際、調研機構ALETHEIA、摩根士丹利證券等，持續給予正向投資評等，目標價上看1,250美元。