陸港台股市 昨一笑二哭

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輝達、台積電雙星相互輝映 台股再創高

輝達財報亮眼、宣布1拆10股票分割利多，激勵23日台積電強漲及台股加權指數第一盤以21,668點新高開出，雖有短線獲利賣壓、大陸宣布實施軍演等，大盤指數急殺192點並翻黑，但台積電強勢上演一個人武林，以漲1.27％、875元收盤價新高，推升台股收21,607點新高上漲55點。

陸港股市23日則表現低迷，A股三大指數跌逾1％，香港恒指跌破19,000點關卡，但軍工概念股則逆勢走強。

輝達獨霸AI伺服器GPU晶片，台積電技術領先獨攬該晶圓代工業務，輝達財報及展望亮眼，台積電同步受惠。美國時間22日輝達在美股盤後公布財報，盤後股價已漲破1,000美元。

台新投顧副總黃文清表示，23日台股開高，因大陸宣布對台灣軍演的利空，盤中指數一度急殺192點至21,475.99點，靠著台積電、鴻海、聯發科緩步墊高走揚，扮演穩定台股的關鍵角色，終場還能以上漲55點收紅。康和證券投資總監廖繼弘表示，觀察近三個交易日，台積電均漲贏台股，21～23日台積電分別漲0.72％、2.73％、1.27％，超越台股-0.16％、1.48％、0.26％，代表資金瘋狂集中追逐台積電，表現獨領風騷，23日資金重回電子股、占七成。

統計4月22日來台積電貢獻台股1,041.18點，占台股漲點2,080.31點的50.04％。外資23日買超台股166億元，連二日買超，4月22日以來外資買超台股合計2,296億元，其中單一檔台積電就占1,048億元，占45％。

值得注意的是，解放軍東部戰區23日至24日在台灣周邊開展聯合演習，稱是對「台獨」分裂勢力謀獨行徑及對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。相對於台股強勢，23日滬指收跌1.42％，深成指跌1.56％，創業板指跌1.38％，陸股超過4,500檔個股下跌，成交額人民幣8,477億元。盤面上，A股有色金屬、房地產、石油石化等類股普遍走弱，僅國防軍工、消費電子等少數類股上漲。

香港恒生指數則在連續兩日累跌440點後，23日再跌327點，收跌1.7％報18,868點，恒生科指收跌2.41％，科技類股淪重災區。（相關新聞見A2）