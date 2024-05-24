大陸圍台軍演 台海恐再動盪

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大陸對台軍演，恐再使台海局勢陷入動盪。解放軍東部戰區昨宣布23日連兩日在台灣周邊展開「聯合利劍－2024A」軍演，海陸空火箭軍全出動，並首次將金馬外島劃入演習範圍，福建海警艦艇當天進入烏坵的「限制水域」演練綜合執法，強調這是對「台獨」分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

此外，美國海軍太平洋艦隊當地時間22日宣布，2024年環太平洋軍事演習（RIMPAC 2024）於6月26日登場，共29個國家參與，比2022年上屆演習陣容更大，包括菲律賓及日本都將派兵參演。

依解放軍東部戰區公布的演習區域示意圖，除金馬外，本次軍演在台灣周邊共劃有五塊演習區域，均在我方航空識別區內，呈現對台包圍狀，相較於2022年8月美國時任眾議院長裴洛西來訪時更貼近台灣，其中花蓮外海的區塊離本島最近，再來是西南方外海。

軍情與航空網站主編施孝瑋受訪時表示，這是「圍點打援」，讓台灣「備多力分」，增加國軍作戰的複雜度。演練科目上共軍首重制空、制海及對台灣軍事要塞實施「點穴戰」，共軍會透過不斷演習找到攻台盲點並改進。這次火箭軍是在大陸內地進行飛彈試射，以驗證實戰能力。國軍應嚴防之後還會有B、C的軍演。

解放軍東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23日7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。東部戰區發言人李熹表示，這次重點演練科目包括聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

大陸央視報導，東部戰區空軍23日上午出動數十架次戰機對台灣環台戰巡、繞外島巡航，且多機型編組滿掛實彈。另外，海軍多個驅護艦編隊向台灣周邊海域多方向高速行動。福建海警在烏坵周邊呈繞航之勢，離大坵島最近時僅有2.8浬。

分析指出，中國海警似發出警告，如局勢惡化，此前採取的「金門模式」可能對烏坵、東引過往的台灣船隻登檢執法或進入「禁止水域」，破除台灣政府關於外島「禁限水域」的認知界限。