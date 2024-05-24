大陸圍台軍演 賴清德：國際關注 守護區域和平穩定

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解放軍東部戰區發動環台軍演。賴清德23日首次以三軍統帥身份赴桃園勗勉「海軍陸戰隊66旅」時表示，他的責任就是保家衛國，維護全體國人生命財產安全，會和國軍站在第一線，共同守護國家安全。國防部長顧立雄則說，國防部已成立應變中心，掌握情況及因應。

國防部晚間舉行臨時記者會說明情況，情次室助理次長黃文啟少將表示，共軍於台海周邊地區作戰艦派遣15艘、海警船16艘，空中兵力為33架進入我應變區；國防部也指出，演習開始之後不久，共軍就抵達台灣24海浬線，這是目前為止靠台灣最近的地方，情監偵已經掌握對岸兵力部署，不升高衝突、不引發事端，共軍破壞區域和平，是國際不樂見的。

賴清德強調，國際社會高度關切民主台灣，政府會持續捍衛自由民主價值，守護區域和平穩定。未來會持續推動國防改革，強化國軍整體戰力。

總統府發言人郭雅慧表示，遺憾看到中國以單邊的軍事行為，國安團隊及國軍各單位對軍演狀況皆有掌握，當前國際社會的高度共識是維持台海及印太區域的和平穩定，而總統府一貫立場是，維持區域和平穩定是兩岸共同的責任與目標。

交通部航政司長韓振華指出，航空器與船舶目前照既定規劃運行中，會持續掌握狀況，適時提供航管服務，確保航行安全，同時掌握船舶運行狀況。