大陸圍台軍演 外資老神在在 三劇本應對變局

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大陸宣布進行23、24日展開「聯合利劍－2024A」軍演，是新總統賴清德上台後首度舉行軍演，不過台股23日老神在在，國際資金並未出逃，反倒買超台股166.83億元，外資分析師說，大陸近年數度軍演，市場反應愈來愈穩定，只要雙邊沒有擦槍走火，都以平常心看待。

大陸軍演範圍包括台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵嶼、東引島周邊；此次首度加入水警，深入台灣禁制水域，逼近程度甚於以往。

機構法人台灣區研究部主管指出，此次軍演代號聯合利劍－2024A，「A」是否代表本波為第一次軍演，後續還有代表第二次、第三次的「B」或「C」，仍是未知數，但可肯定的是，台股23日幾乎全由輝達財報與財測基本面主導，受軍演影響輕微。

外資圈人士不認為軍演會擦槍走火，維持後520行情仰賴科技旺季的基本論調，並持續期待兩岸開放觀光來為台股加分，但面對變數，仍提出三種情境，提供旗下客戶面對近期變數參考。

法人看大陸軍演情境推演

首先，基本情境為：本次演習順利並準時結束，兩岸地緣政治風險淡化。觀察輝達財報後股價於盤後上漲，外資23日同步加碼台積電、日月光投控等AI指標股，台股接下來將沉浸在Computex展的氛圍中，科技題材是台股最佳靠山。

較差情況為解放軍延長演習時間，畢竟過往並不是沒有發生過演習延長的情況，雖然為了維護台海和平，雙邊兵鋒相交的機會極低，但時間一長，不免對市場造成負面情緒。

偏樂觀情況是軍演結束之後，大陸沒有進一步恫嚇動作，雙邊後續展開更多對話，對台股當然是好事，不過目前看來或許破冰尚需時間，難以妄下定論。

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