特斯拉怕怕 令供應商產線移出兩岸

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傳出美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）擔憂，年底美國總統大選前，大中華區地緣風險恐升溫，最近要求旗下零組件供應商，最快在明年於大陸、台灣以外地方建設生產線。

近年兩岸關係陷入低潮，進一步催化國際業者對「中國+1」、「台灣+1」的構想。

日經亞洲23日引述多位供應鏈高層人士透露，為海外銷售的特斯拉汽車生產印刷電路板（PCB）、面板及電子控制器（ECU）等零組件的供應商，最近都接到特斯拉避開大陸、台灣生產的要求，加速在兩岸以外的市場打造替代供應源，避免供應鏈遭受干擾的風險。

特斯拉一家台灣供應商表示，「特斯拉希望零組件都是OOC、OOT，意思就是『out of China』和『out of Taiwan』，希望這個提案落實在明年的新項目。」該名供應商指出，特斯拉在美國政府本月14日宣布對大陸電動車關稅調升3倍至100％，以及賴清德20日上任前，就已經提出這些要求。

特斯拉也和日本、韓國等其他亞洲供應商討論相關事宜。一位日本供應商表示，由於特斯拉的要求，其公司已經提高了泰國工廠的產能，「對特斯拉等客戶來說，所謂的『中國+1』策略，其實也包括避開台灣」。

知情人士指出，先前通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）等美國車廠也曾經要求供應商，研究在大陸和台灣以外建立供應鏈的可能性，但不像特斯拉這次提出正式要求，這顯示特斯拉在試圖規避兩岸風險的積極性。然而，兩岸具有成熟的新能源汽車供應鏈，捨此以外要建立新的供應鏈系統，難度很高且成本高昂。