美對中國電動車新關稅 8/1生效

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美國貿易代表署22日宣布最新對中國課徵進口關稅細節，將大幅上調電動車電池、電腦晶片和醫療產品在內的一系列中製產品進口關稅，預期涉及價值約180億美元商品，於8月1日生效。

美國總統拜登投入連任選戰之際，對中政策已成為本次美國大選關鍵議題之一。美國貿易代表署22日表示，為期30天的公眾意見徵詢期結束後，將對部分來自於中國的商品上調進口關稅，包括電動車電池、電腦晶片和醫療產品等，包括將電動汽車關稅增加3倍至100％以上，並將半導體關稅提高一倍至50％，並預計於8月1日正式上路。

美國貿易代表戴琪強調，面對中國竊取美國的智慧財產權，以修訂後的關稅加以應對是合理的。除此之外，將建立讓商界申請豁免部分機械設備、太陽能生產設備等關稅制度，另將諮詢是否進一步調高口罩、醫療用手套、針筒等產品關稅。

根據美國官方數據顯示，2023年美國自中國進口商品規模達4,270億美元，出口規模為1,480億美元，貿易逆差情況已維持數十年，日益引發美國國內關注。

最新公布的措施將影響價值180億美元的中國進口商品，包括鋼鐵和鋁、半導體、電動車、關鍵礦物、太陽能電池和起重機等。然而，儘管電動車進口關稅上調幅度可觀，但由於美國進口的中國電動車規模有限，對美國的政治意義大於實際影響。