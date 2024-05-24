容量為王 記憶體廠迎升級商機

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新AI應用百花齊放，AI PC及AI手機規格陸續曝光，搭載記憶體容量大幅升級，市場人士點名，手機記憶體主要受惠廠商為美光及鎧俠；PC記憶體受惠廠商為美光、SK海力士、三星，SSD部分則看好群聯、威剛。

業者分析，從AI手機規格來看，UFS4.0快閃記憶體將成為標配，主要是在大模型訓練需求下，傳輸速度要求更高，功耗要求也相應提升，UFS 4.0傳輸速率可達4640MB／s，是3.1版本兩倍，同時功耗降低46％，容量高達 1TB。

美光及鎧俠皆已發布專為新一代行動儲存裝置而設計的UFS4.0解決方案，三星亦規劃推出，台廠部分受惠程度低。

在PC記憶體方面，微軟在Windows12為AI PC設定的最低門檻，需要至少40TOPS算力和16GB 記憶體，DDR5記憶體和QLC NAND SSD成為滿足AI PC需求的關鍵技術，主要受惠廠商為三大記憶體原廠，SSD部分則包含群聯、威剛。

市場引領期盼AI新產品，業界人士觀察，目前即將推出的AI新品，包括MR針對AI需求上升，帶來更沉浸感體驗；AI耳機產品進一步上升到客戶的私人助理，在耳機中，可集成通話摘要，提取待辦事項等功能。

AI音響方面，除了語音控制與AI搜尋功能外，還可連接智慧家庭設備；而在安防上面，AI可發揮圖像識別，揭示靜、動態數據等功能。未來AI將逐步滲透到家電等產品，整體軟硬體需求暢旺。

根據機構調查研究單位預估，AI產品將呈現爆發式成長，生成式AI手機將上升至2027年的12.3億支，涵蓋中高階手機，整體滲透率將從1％，成長至四成水準。

而在AI PC部分，2024年各品牌廠商密集推出帶有AI功能機型，在2024年末，微軟將發布經AI強化後的新Windows操作系統，加上各式應用軟體逐步擴展，AI PC滲透率將從2024年的19％，提升至2027年約六成，整體出貨台數將達到1.7億台水準。