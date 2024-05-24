輝達加持 緯穎股價坐二望一

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台股15千金23日股價表現

輝達（NVIDIA）財報展望正向，激勵AI概念股獲多方買盤敲進，牽動高價股資金版塊挪移。千金指標股緯穎23日股價大漲逾半根停板，收2,740元，以20元差距超車世芯-KY，登上股后寶座，累計今年來漲幅達50.14％。

最強AI晶片霸主輝達財報、展望再度超越市場預期，成為台股最強推手，資金再度重返電子股，高價股排名也出現洗牌。除了股王信驊仍是台股唯一穩在3,000元以上的個股外，受惠雲端和人工智慧型伺服器長期需求看旺的緯穎股價強勢挺進，23日上漲5.59％，擠下前股王世芯-KY，位居上市櫃股價第二高。

市場法人看好，緯穎今、明年營運皆可望向上成長，且觀察公司去年AI伺服器營收占比逐季提高，目前已超過2成，凸顯AI伺服器出貨維持高速成長的趨勢不變，預期2025年公司AI伺服器營收貢獻擴增，以及通用型伺服器的需求持續成長帶動，全年營收有機會突破4,000億元大關。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，近期內資操作策略轉趨觀望，對比今年前四月對台股及新興市場態度意興闌珊的外資5月起買盤大幅增溫，主要聚焦在台灣為AI重鎮，包括國際主權基金都在布局台系AI鏈，加上輝達財報報喜，激勵外資買盤湧入，拉高相關個股本益比，高價股成資金追捧目標。

觀察近期高價股表現，隨著大盤創高，買盤陸續歸隊下，台股維持在15千金，包括信驊、緯穎、世芯-KY、力旺、大立光、祥碩、旭隼、嘉澤、創意、川湖、聯發科、弘塑、亞德客-KY、M31、鈊象，且23日漲勢相對集中在AI相關供應鏈上，法人研判，若外資持續回流，高價股有望再掀一波比價效應。

而後續準千金梯隊中，健策23日盤中高點已來到984元，再度往千元價位靠攏，以及ADR換算現股已突破千元的台積電，收在875元新天價，累計今年來漲幅達到47.55％，期間大漲282元，均成為市場矚目焦點。